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Оккупанты передали Украине десятки осужденных: что известно

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В городе Счастье Луганской области оккупанты передали 42 заключенных украинцев для отбывания срока наказания на территории Украины.

Также были переданы их уголовные дела, сообщила Уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова в Facebook.

"Представители оккупационной администрации на временно оккупированных территориях в Луганской области передали нам 42 человека. Хотя еще раз подчеркиваю: мы готовы принять всех без исключения граждан Украины для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольной территории", – написала Денисова.

Передача заключенных

Передача заключенных

Facebook Людмилы Денисовой

Передача заключенных

Передача заключенных

Facebook Людмилы Денисовой

Передача заключенных

Передача заключенных

Facebook Людмилы Денисовой

Заключенные хотели вернуться в Украину для продолжения отбывания наказания. Они написали обращения через родителей или правозащитников. Всего таких писем было около 1000.

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Передача заключенных

Передача заключенных

Facebook Людмилы Денисовой

Передача заключенных

Передача заключенных

Facebook Людмилы Денисовой

Отметим, что это первый случай передачи заключенных с неподконтрольных территорий Луганской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в сентябре террористы "ЛНР" заявили, что готовы передать Украине 44 заключенных из Суходольской исправительной колонии, которые изъявили желание перевестись на подконтрольную Киеву территорию для отбывания остатка срока.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Людмила Денисова
Место
Украина
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Маленький Иппу Лохлов
Маленький Иппу Лохлов
Оккупанты?! А почему не террористы???
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Маленький Иппу Лохлов, да уже сами запутались ))
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