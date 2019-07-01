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Оккупанты расстреляли медиков на Донбассе: Зеленский срочно обратился к США и ЕС

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Президент Владимир Зеленский призвал партнеров Украины в Европе и США отреагировать на обстрел оккупантами санитарной машины ООС.

"Узнал печальную новость из Донбасса. Двое погибших, один ранен. Обстрел санитарного автомобиля в Водяном - нарушение норм международного гуманитарного права, позорная и подлая попытка сорвать тяжелый переговорный процесс по прекращению огня на Донбассе", - написал президент в Facebook.

"Украина всегда действовала и сегодня действует в рамках международных договоренностей и международного права. Призываю наших партнеров в Европе и США должным образом отреагировать на действия, которые отнюдь не приближают нас к миру", - добавил Зеленский.

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

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Как сообщал OBOZREVATEL, также накануне в населенном пункте Верхнетроицкое на Донбассе оккупанты обстреляли полицейское авто, в результате чего двое патрульных были доставлены в военный госпиталь.

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Темы
Война на ДонбассеОперация Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Новости ДонбассаНовости ДНР
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Мир Миру
Мир Миру
Добре, що пан президент відреагував швидко. Але що саме США та ЄС мають зробити - не задумувався?
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
К пукину обратись, поплачь, на колени стань... может поможет, а? Клоун!?
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Юг Руси
Юг Руси
Платьскии обсос, произошла ошибка, а сам добавляет комметы
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