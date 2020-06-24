Оккупанты похвастались планом турецкой партии Vatan "признать Крым российским"

Турецкая партия Vatan ("Родина") разработала "Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира", в котором предложила признать аннексированный Россией Крым частью РФ.

Как сообщает РИА Новости, об этом шла речь на онлайн-совещании с представителями оккупационных властей полуострова. В частности, на нем выступила глава комитета по образованию, науке и молодежной политике "Совета крымских татар" Лемара Селендили.

"В течение почти 25 лет мы жили в плохих условиях, когда электричество и вода постоянно отключались, дороги были разбиты, а школы не строились. За последние пять лет эти проблемы начали решаться. Экономическое положение крымских татар начало улучшаться", – заявила она.

В свою очередь, аналитик Центра стратегических исследований Sahipkiran Кюршад Орнек сказал, что Крым "по-факту никогда не был украинской землей".

"На протяжении шести лет я не встречал там людей, которые говорят по-украински", – отметил он.

Кроме вопроса Крыма, в плане партии Vatan – ликвидация баз США и НАТО в регионе, признание самопровозглашенных Абхазии и Турецкой республики Северного Кипра, поддержка территориальной целостности Азербайджана, обеспечение территориальной целостности Сирии, "прекращение вмешательства США" в Ливии.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявлял, что Крым является украинской территорией и Турция никогда не признает аннексию полуострова Россией.

"Подчеркну еще раз: мы не поддерживаем незаконную аннексию Крыма. Турция полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, включая Крым", – заверил он.