Оккупанты не выпускают украинцев из ОРДЛО – Резников

Оккупанты на Донбассе не выпускают людей, которые хотят выехать на подконтрольную Украине территорию.

Об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустера" 5 июня заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Он уточнил, что власти регулярно получают обращения о том, что люди хотят попасть в Украину.

Резников заявил, что оккупанты не выпускают украинцев из ОРДЛО slovoidilo.ua

"Мы получаем много обращений о том, что люди хотят попасть в Украину, но не могут, потому что их не пропускают оккупационные режимы", – отметил министр.

Резников подчеркнул, что украинская сторона полностью не останавливала пропуск граждан через КПВВ на Донбассе.

Также министр добавил, что на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей не могут попасть наблюдатели ОБСЕ.

"Каждый день патрули ОБСЕ не могут попасть на оккупированные территории, потому что оккупационные режимы не пропускают никого через все КПВВ в Донецкой и Луганской областях", – сказал Резников.

Как сообщал OBOZREVATEL, Алексей Резников предположил, что полная реинтеграция Донбасса может занять несколько лет, поскольку нужно будет работать с психологией людей.