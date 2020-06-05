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6 июня • обновлено в 00:20
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Оккупанты не выпускают украинцев из ОРДЛО – Резников

1.4т
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Оккупанты на Донбассе не выпускают людей, которые хотят выехать на подконтрольную Украине территорию.

Об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустера" 5 июня заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Он уточнил, что власти регулярно получают обращения о том, что люди хотят попасть в Украину.

Резников заявил, что оккупанты не выпускают украинцев из ОРДЛО

Резников заявил, что оккупанты не выпускают украинцев из ОРДЛО

slovoidilo.ua

"Мы получаем много обращений о том, что люди хотят попасть в Украину, но не могут, потому что их не пропускают оккупационные режимы", – отметил министр.

Резников подчеркнул, что украинская сторона полностью не останавливала пропуск граждан через КПВВ на Донбассе.

Также министр добавил, что на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей не могут попасть наблюдатели ОБСЕ.

"Каждый день патрули ОБСЕ не могут попасть на оккупированные территории, потому что оккупационные режимы не пропускают никого через все КПВВ в Донецкой и Луганской областях", – сказал Резников.

Как сообщал OBOZREVATEL, Алексей Резников предположил, что полная реинтеграция Донбасса может занять несколько лет, поскольку нужно будет работать с психологией людей.

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Автор
Юрий Сергиенко
Темы
Свобода слова Савика Шустера Война на Донбассе
Персоны
Алексей Резников Савик Шустер
Место
Украина
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