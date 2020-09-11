Оккупанты нарушили режим перемирия в 10 точках на Донбассе, – Кравчук

Борис Бондарь Политика 23:21, 11.09.2020 Обновлено: 00:14, 12.09.2020

Украинская сторона зафиксировала около десяти точек нарушения террористами на Донбассе минских соглашений и режима прекращения огня.

Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. Первый президент Украины 11 сентября выступил в эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция велась на YouTube-канале программы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кравчук прокомментировал инициативу инспектирования позиций ВСУ вблизи Шумов на Донбассе, отметив, что она не означает сдачу интересов Украины.

"Нас обвиняют в том, что мы хотим пустить их на нашу территорию. Но у нас есть около 10 точек, где мы также зафиксировали нарушение минских соглашений и режима прекращения тишины. Мы передали эти видеонаблюдения в соответствующие инстанции и ждем реакции", - сказал глава украинской делегации в ТКГ.

Он уточнил, что не хочет из этого делать шоу.

"Не хотим создавать предпосылки, которые могут помешать нашему движению к миру и, в первую очередь, встрече советников президентов, а потом, надеюсь и глав держав", – сказал Кравчук.

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