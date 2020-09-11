Оккупанты нарушили режим перемирия в 10 точках на Донбассе, – Кравчук
Украинская сторона зафиксировала около десяти точек нарушения террористами на Донбассе минских соглашений и режима прекращения огня.
Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. Первый президент Украины 11 сентября выступил в эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция велась на YouTube-канале программы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Кравчук прокомментировал инициативу инспектирования позиций ВСУ вблизи Шумов на Донбассе, отметив, что она не означает сдачу интересов Украины.
"Нас обвиняют в том, что мы хотим пустить их на нашу территорию. Но у нас есть около 10 точек, где мы также зафиксировали нарушение минских соглашений и режима прекращения тишины. Мы передали эти видеонаблюдения в соответствующие инстанции и ждем реакции", - сказал глава украинской делегации в ТКГ.
Он уточнил, что не хочет из этого делать шоу.
"Не хотим создавать предпосылки, которые могут помешать нашему движению к миру и, в первую очередь, встрече советников президентов, а потом, надеюсь и глав держав", – сказал Кравчук.
Как сообщал OBOZREVATEL:
9 сентября состоялось экстренное заседание ТКГ, на котором украинская сторона согласилась проинспектировать 10 сентября позицию у н.п. Шумы под руководством ОБСЕ совместно с представителями сторон конфликта на Донбассе, включая террористов "ДНР".
После переговоров главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил, что отменил свой приказ об "уничтожении инженерных сооружений Вооруженных сил Украины".
Отметим, что никаких нарушений условий перемирия со стороны Украины на этом участке фронта не было. Этот факт подтвердила и ОБСЕ.
Впрочем назначенная совместная инспекция в районе села Шумы Донецкой области 10 сентября не состоялась.
Председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил о срыве Россией договоренностей об инспекции и выдвижении новых неприемлемых требований.
Позже Офис президента Украины официально заявил о срыве инспекции.
Тем временем российско-оккупационные войска открыли прицельный огонь из стрелкового оружия по позициям ВСУ вблизи населенного пункта Шумы Донецкой области.
Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук выразил надежду, что инспектирование позиций ВСУ вблизи Шумов на Донбассе состоится через несколько дней.