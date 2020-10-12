Оккупанты намерены требовать воду от Украины для Крыма через ООН

Юристы "Крымского производственного рыбокомбината" намерены обратиться в Организацию Объединенных Наций с требованием к Украине возобновить подачу воды в аннексированный Россией Крым через Северо-Крымский канал.

Одна жалоба подготовлена в Комитет по правам человека – консультативный орган, чьи решения исполнять не обязательно. Вторая – в Совет по правам человека – межправительственный орган, который имеет влияние на Генассамблею ООН, пишут "Крым.Реалии".

Российский адвокат рыбокомбината Александр Молохов заявил, что от Украины хотят возобновления подачи воды.

"Чтобы были нормальные добрососедские отношения между Россией и Украиной, в том числе чтобы возобновил свою работу канал", – сказал он.

Также подачу воды на оккупированный полуостров лоббирует представительство России при ООН.

"Мы призываем Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, Специальные процедуры Совета ООН по правам человека дать оценку водной блокаде Крыма со стороны Украины, которая, среди прочего, грубо нарушает право жителей полуострова на безопасную питьевую воду", – сказано в заявлении ведомства.

При этом постпред Украины при ООН Сергей Кислица отметил, что жалобы подконтрольных России органов являются "криком отчаяния, суетой и истерикой".

По его словам, для начала разговора о поставках воды Россия должна признать, что она является страной-оккупантом, а затем обратиться к властям Украины с официальной просьбой, а не угрозами.

"И тогда посмотрим. Насколько мне известно, страна-оккупант никогда не обращалась к Украине с просьбой начать диалог", – подчеркнул Кислица.

В свою очередь, глава "Крымской правозащитной группы" Ольга Скрипник посоветовала Киеву воспользоваться ситуацией и открыть независимым правозащитникам доступ на полуостров.

"Россия точно будет использовать все возможности, чтобы добиться своих целей. Она может специально устроить какие-то перебои с поставкой воды, чтобы появились люди, которые бы говорили об этом на международных площадках. Украина может сказать: "Хорошо, давайте направим туда независимую миссию и оценим, есть ли там действительно проблемы для гражданского населения". Надо попытаться обеспечить доступ в Крым. Как только речь пойдет о независимых миссиях, которые будут оценивать ситуацию даже не с правами человека, а просто – с водой, мы сразу сможем увидеть манипуляции России", – пояснила она.

Скрипник добавила, что в Крыму нет гуманитарной касатрофы с водой. Она отметила, что ее должно хватать мирному населению, но оккупант использует воду на масштабные стройки, сельское хозяйство и военные цели.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты заявили, что воды Симферополю хватит на два-три месяца при условии соблюдения графика ее подачи. Так называемый глава российского правительства полуострова Юрий Гоцанюк отметил, что водохранилища города заполнены всего на 10-12%.