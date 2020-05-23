Оккупанты Крыма ответили Украине на отказ участвовать во встрече Совбеза ООН

В аннексированном Крыму обвинили Украину и ряд западных стран в лицемерии за отказ участвовать в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по формуле Аррии (неформальная конфиденциальная встреча), посвященном ситуации на полуострове.

Как заявила в комментарии РИА Новости глава так называемой "украинской общины Крыма" Анастасия Гридчина, она не удивлена тем, что Украина проигнорировала "уникальное заседание".

Глава "украинской общины Крыма" Анастасия Гридчина

"Украине не нужна правда о жизни крымчан, им нужна финансовая и политическая выгода. Лицемерие и конъюнктурщина украинской власти в очередной раз показали себя во всей красе", – сказала она.

Гридчина посоветовала президенту Украины Владимиру Зеленскому срочно набрать дипломатов со всей страны и полностью обновить свой дипломатический корпус.

"Ему необходимы профессионалы, которые будут отстаивать интересы Украины, а не память своих дедушек немецких полицаев", – отметила она.

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