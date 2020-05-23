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23 мая • обновлено в 14:44
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Оккупанты Крыма ответили Украине на отказ участвовать во встрече Совбеза ООН

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В аннексированном Крыму обвинили Украину и ряд западных стран в лицемерии за отказ участвовать в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по формуле Аррии (неформальная конфиденциальная встреча), посвященном ситуации на полуострове.

Как заявила в комментарии РИА Новости глава так называемой "украинской общины Крыма" Анастасия Гридчина, она не удивлена тем, что Украина проигнорировала "уникальное заседание".

Глава "украинской общины Крыма" Анастасия Гридчина

Глава "украинской общины Крыма" Анастасия Гридчина

"Украине не нужна правда о жизни крымчан, им нужна финансовая и политическая выгода. Лицемерие и конъюнктурщина украинской власти в очередной раз показали себя во всей красе", – сказала она.

Гридчина посоветовала президенту Украины Владимиру Зеленскому срочно набрать дипломатов со всей страны и полностью обновить свой дипломатический корпус.

"Ему необходимы профессионалы, которые будут отстаивать интересы Украины, а не память своих дедушек немецких полицаев", – отметила она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Россия организовала 21 мая неформальную видеоконференцию с Совбезом ООН по поводу ситуации во временно оккупированном Крыму.

  • На свое мероприятие Москва пригласила так называемых представителей гражданского общества и СМИ Крыма. Также россияне пытались привлечь к участию представителей оккупационных властей Крыма, против которых действуют международные санкции. Однако Украине и ее партнерам удалось это предотвратить.

  • Во время конференции послы Франции, Бельгии и Европейского Союза осудили действия Москвы и заявили, что поддерживают территориальную целостность Украины. Миссия Украины в ООН, а также Великобритания, США и Эстония бойкотировали мероприятие.

  • Позднее посол Украины в США Владимир Ельченко отреагировал на выступление постоянного представителя России в ООН Василия Небензи словами: "Увидимся в Гааге, ребята".

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
ООН Совбез ООН Крым
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