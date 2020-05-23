Оккупанты Крыма ответили Украине на отказ участвовать во встрече Совбеза ООН

В аннексированном Крыму обвинили Украину и ряд западных стран в лицемерии за отказ участвовать в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по формуле Аррии (неформальная конфиденциальная встреча), посвященном ситуации на полуострове.

Как заявила в комментарии РИА Новости глава так называемой "украинской общины Крыма" Анастасия Гридчина, она не удивлена тем, что Украина проигнорировала "уникальное заседание".

Глава "украинской общины Крыма" Анастасия Гридчина

"Украине не нужна правда о жизни крымчан, им нужна финансовая и политическая выгода. Лицемерие и конъюнктурщина украинской власти в очередной раз показали себя во всей красе", – сказала она.

Гридчина посоветовала президенту Украины Владимиру Зеленскому срочно набрать дипломатов со всей страны и полностью обновить свой дипломатический корпус.

"Ему необходимы профессионалы, которые будут отстаивать интересы Украины, а не память своих дедушек немецких полицаев", – отметила она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Россия организовала 21 мая неформальную видеоконференцию с Совбезом ООН по поводу ситуации во временно оккупированном Крыму.

На свое мероприятие Москва пригласила так называемых представителей гражданского общества и СМИ Крыма. Также россияне пытались привлечь к участию представителей оккупационных властей Крыма, против которых действуют международные санкции. Однако Украине и ее партнерам удалось это предотвратить.

Во время конференции послы Франции, Бельгии и Европейского Союза осудили действия Москвы и заявили, что поддерживают территориальную целостность Украины. Миссия Украины в ООН, а также Великобритания, США и Эстония бойкотировали мероприятие.

Позднее посол Украины в США Владимир Ельченко отреагировал на выступление постоянного представителя России в ООН Василия Небензи словами: "Увидимся в Гааге, ребята".

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