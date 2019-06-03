ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

Оккупанты Крыма назначили новые незаконные выборы: названа дата

1.2тЧитать материал на украинском

Незаконный "Государственный совет Крыма" назначил нелегитимные выборы депутатов на 8 сентября 2019 года.

Решение об этом оккупанты приняли в понедельник на внеочередной сессии Госсовета. Проект постановления представил так называемый глава "республиканского парламента" Владимир Константинов, передает "Крым.Реалии".

"Назначить выборы депутатов Государственного Совета Республики Крым второго созыва на 8 сентября 2019 года. Настоящее постановление опубликовать в газете "Крымские известия" не позднее пяти календарных дней со дня его принятия. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия", — говорится в документе агрессора.

Новости
Досрочные выборы в Раду: в Украине засекли первый подкуп избирателей

Выборы в Крыму

Выборы в Крыму

ТАСС

14 сентября 2014 года на аннексированном полуострове впервые прошли выборы по российскому законодательству в парламенты Крыма и Севастополя. Кроме того, прошли выборы в местные органы власти.

После аннексии Крыма Россией парламент Крыма избирают сроком на пять лет в составе 75 депутатов.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сможет освободить Крым от оккупации лишь после смены власти в России.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
6
4
Смешно
3
Интересно
0
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Животные...пора вам угомониться..это уже не ваше
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / мнения