Оккупанты Крыма назначили новые незаконные выборы: названа дата

Незаконный "Государственный совет Крыма" назначил нелегитимные выборы депутатов на 8 сентября 2019 года.

Решение об этом оккупанты приняли в понедельник на внеочередной сессии Госсовета. Проект постановления представил так называемый глава "республиканского парламента" Владимир Константинов, передает "Крым.Реалии".

"Назначить выборы депутатов Государственного Совета Республики Крым второго созыва на 8 сентября 2019 года. Настоящее постановление опубликовать в газете "Крымские известия" не позднее пяти календарных дней со дня его принятия. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия", — говорится в документе агрессора.

Выборы в Крыму ТАСС

14 сентября 2014 года на аннексированном полуострове впервые прошли выборы по российскому законодательству в парламенты Крыма и Севастополя. Кроме того, прошли выборы в местные органы власти.

После аннексии Крыма Россией парламент Крыма избирают сроком на пять лет в составе 75 депутатов.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сможет освободить Крым от оккупации лишь после смены власти в России.

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