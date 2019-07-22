Оккупанты довольны? Россия официально отреагировала на результат выборов в Раду

МИД России назвал результаты выборов в Верховную Раду Украины "голосованием надежды".

Как сказано в сообщении пресс-службы ведомства, РФ признает, что "выборы прошли спокойно, без серьезных эксцессов".

Особенно страну-агрессора порадовало непопадание в новый парламент националистических и радикальных политсил.

"Все это свидетельствует о том, что народ Украины устал от политики запугивания и террора, проводившейся предыдущими властями. Можно, видимо, назвать прошедшее голосование "голосованием надежды", - заявили оккупанты.

Отметим, пророссийская политсила кума Путина, которую активно поддерживали пропагандисты, набрала около 13% голосов, одержав крупную победу на Донбассе.

Выборы, иллюстрация День

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