''Окажемся окружены'': Цимбалюк раскрыл угрозу слияния Беларуси с Россией для Украины

Если России удастся реализовать сценарий по поглощению Беларуси, то Украина окажется окружена со всех сторон территориями врага.
Это негативно повлияет на ход освободительной войны на Донбассе, отметил украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на Youtube (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).
"Самое главное для нас — если падете вы, то мы окажемся фактически окружены Российской Федерацией. И с точки зрения войны это не в нашу пользу. Поэтому держитесь и боритесь за свою страну", — обратился он к белорусам.
Владимир Путин и Александр Лукашенко
Кроме того, Цимбалюк предостерег и украинцев от обманчивых надежд о том, что Россия переключится с Украины на Беларусь и изменит свою жертву для военного вторжения. Журналист уверен, что агрессор вполне может себе позволить попытку завоевания обеих стран.
"Если в начале может показаться, что Кремль будет отвлечен на Беларусь и нам станет на какое-то время легче, на это рассчитывать не стоит. Ведь Россия — страна большая, мощная, и когда вопросы касаются каких-то плохих делишек, сил у них хватит. Поэтому давайте будем бдительными", — призвал Цимбалюк соотечественников.
Роман Цимбалюк
Facebook Романа Цимбалюка
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31 декабря во время новогоднего обращения Лукашенко проигнорировал тему более тесной интеграции с Россией и призвал граждан "укреплять свою государственность".
Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов выразил мнение, что в течение трех-четырех лет Россия и Беларусь действительно могут стать единым государством. Таким образом, Минск рассчитается с Москвой за определенные преференции собственным суверенитетом.
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