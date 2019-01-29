''Оказался пшиком'': Кононенко объяснил скандал с Абромавичусом

Скандал с экс-министром экономического развития и торговли Украины Айварасом Абромавичусом был заказан иностранцами.

Об этом заявил первый заместитель председателя фракции партии "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко на телеканале ZIK. "От скандала с Абромавичусом остались одни "пузыри". Более того, я могу сказать, что у меня есть информация, кто это сделал, почему и знаю даже фамилии!" – заявил Кононенко.

К сожалению, признал представитель БПП, сейчас он не может объявить эти имена по определенным причинам.

Айварас Абромавичус Корреспондент

"Это достаточно известные не граждане Украины, подчеркиваю - не граждане! Сегодня, к сожалению, я не могу назвать их имена, но придет время, и я это обязательно сделаю! Но то, что этот скандал оказался только пшиком, сегодня понимают все, и даже те журналисты, которые ко мне не очень лояльно относились", – подчеркнул Кононенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В феврале 2016 года министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус заявил о намерении подать в отставку. Одной из главных причин такого шага он назвал блокирование своей деятельности со стороны первого заместителя главы фракции Блока Петра Порошенко Игоря Кононенко.

Игорь Кононенко резко отреагировал на слова министра. Он назвал заявление Абромавичуса попыткой переложить ответственность за собственные провалы в работе.

Позже депутат Сергей Лещенко опубликовал переписку министра экономического развития Айвараса Абромавичуса и исполнительного директора "Нафтогаза" Андрея Пасишника, в которой последний заявил, что его на должность в Кабинет министров продвигает народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Игорь Кононенко.

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