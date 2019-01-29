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''Оказался пшиком'': Кононенко объяснил скандал с Абромавичусом

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Скандал с экс-министром экономического развития и торговли Украины Айварасом Абромавичусом был заказан иностранцами.

Об этом заявил первый заместитель председателя фракции партии "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко на телеканале ZIK. "От скандала с Абромавичусом остались одни "пузыри". Более того, я могу сказать, что у меня есть информация, кто это сделал, почему и знаю даже фамилии!" – заявил Кононенко.

К сожалению, признал представитель БПП, сейчас он не может объявить эти имена по определенным причинам.

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Айварас Абромавичус

Айварас Абромавичус

Корреспондент

"Это достаточно известные не граждане Украины, подчеркиваю - не граждане! Сегодня, к сожалению, я не могу назвать их имена, но придет время, и я это обязательно сделаю! Но то, что этот скандал оказался только пшиком, сегодня понимают все, и даже те журналисты, которые ко мне не очень лояльно относились", – подчеркнул Кононенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В феврале 2016 года министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус заявил о намерении подать в отставку. Одной из главных причин такого шага он назвал блокирование своей деятельности со стороны первого заместителя главы фракции Блока Петра Порошенко Игоря Кононенко.

  • Игорь Кононенко резко отреагировал на слова министра. Он назвал заявление Абромавичуса попыткой переложить ответственность за собственные провалы в работе.

  • Позже депутат Сергей Лещенко опубликовал переписку министра экономического развития Айвараса Абромавичуса и исполнительного директора "Нафтогаза" Андрея Пасишника, в которой последний заявил, что его на должность в Кабинет министров продвигает народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Игорь Кононенко.

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Персоны
Айварас АбромавичусИгорь Кононенко
Место
Украина
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
кононенко грановский порошенко и остальное опг будут арестованы новым президентом! У президента на это будет всего 2 месяца иначе мы подымаем новый Майдан
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