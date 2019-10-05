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5 октября • обновлено в 19:25
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Охватит Донбасс и Крым: в "Слуге народа" рассказали о новшествах в Украине

2.6т Читать материал на украинском

В рамках децентрализации новое административно-территориальное устройство будет распространятся, в том числе, на временно неподконтрольные территории Украины – Крым и Донбасс.

Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" рассказал первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко. Для проведения децентрализации, как уточнил депутат, необходимо внести изменения в Конституцию.

После этого можно будет подавать в парламент соответствующие законопроекты, в частности, о префектах.

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"Мы будем принимать административно-территориальное устройство всей страны, в том числе Крыма, Луганской и Донецкой областей полностью. Есть все эти районы, все рассчитано. Тут вопрос будет, конечно, когда это начнет реально действовать", – отметил Корниенко.

Он добавил, что, согласно дорожной карте децентрализации, до конца ноября будет подготовлен проект нового административно-территориального устройства страны и начнется его обсуждение.

Охватит Донбасс и Крым: в "Слуге народа" рассказали о новшествах в Украине

Коллаж

Как писал OBOZREVATEL, ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко допустил возможность возобновления железнодорожного сообщения с оккупированными районами Донбасса.

В компании "Укрзалізниця" рассчитывают, что до 2023 года будет возобновлено ж/д сообщение с Донецкой и Луганской областями, которое было прекращено в марте 2017 года. Соответствующая информация содержится в новой стратегии УЗ.

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Темы
Реформы в Украине Реформы Зеленского
Место
Украина
Теги
Новости Крыма Новости Донбасса политика Партия Слуга народа
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
С таким же успехом в (на) украине могут принять закон о административном устройстве Альфа Центавра
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2
0
Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Вы можете и Сатурн делить, с таким же успехом.
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3
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Насчёт Крыма особенно позабавило! А подобное администрирование Марса с Венерой не запланировано?
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Евгений Зеленский, Написала свой пост не читая вашего. Как же рагули глупы и предсказуемы!
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