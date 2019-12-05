"Боится своей армии!" Украинцев разозлила выходка Зеленского с ВСУ

В сети разгорелся скандал из-за беспрецедентных мер безопасности во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Минобороны и Генштаб.

Он прибыл туда на торжественные мероприятия по случаю Дня Вооруженных сил Украины. Главу государства сопровождали два автобуса охраны, утверждает на своей странице в Facebook офицер ВСУ Александр Грамарчук (Гром).

"Наш "солнцеликий" был на торжествах по случаю Дня ВСУ в Министерстве обороны Украины. А вот фишечка была в том, что приехало два автобуса охраны, которая разоружила полностью военнослужащих, охраняющих территорию Министерства обороны и Генерального штаба. Верховный главнокомандующий боится собственных Вооруженных сил!!! Это нонсенс просто!!!" – возмутился он. По словам Грома, оружие воинам вернули только после отъезда президента.

Зеленский и ВСУ

В комментариях под постом развернулась горячая дискуссия, где люди также выразили свое возмущения из-за такого страха перед защитниками Украины.

"Он скоро и своей тени бояться будет", "Как они его терпят после таких откровенных проявлений неуважения и недоверия?", "Лютый п*Zдец", "Что-то так "приятных" новостей много!", "Сидел бы в "Квартале", писал бы шуточки для люмпенов и был бы богатым и знаменитым. Нет, бляха, полез государством управлять. Это не на рояле х*ром, здесь ум надо", – взорвались жесткой критикой украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее украинских пользователей сети разозлило фото, на котором видно, что по маршруту кортежа Зеленского расставлены бойцы Национальной гвардии. Его опубликовал экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Однако в ОПУ Омеляна обвинили в распространении ложной информации и разъяснили ситуацию. Там заверили, что бойцы НГУ охраняют множество трасс и дорог по всей стране.

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