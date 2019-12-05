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5 декабря • обновлено в 18:03
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"Боится своей армии!" Украинцев разозлила выходка Зеленского с ВСУ

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В сети разгорелся скандал из-за беспрецедентных мер безопасности во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Минобороны и Генштаб.

Он прибыл туда на торжественные мероприятия по случаю Дня Вооруженных сил Украины. Главу государства сопровождали два автобуса охраны, утверждает на своей странице в Facebook офицер ВСУ Александр Грамарчук (Гром).

"Наш "солнцеликий" был на торжествах по случаю Дня ВСУ в Министерстве обороны Украины. А вот фишечка была в том, что приехало два автобуса охраны, которая разоружила полностью военнослужащих, охраняющих территорию Министерства обороны и Генерального штаба. Верховный главнокомандующий боится собственных Вооруженных сил!!! Это нонсенс просто!!!" – возмутился он. По словам Грома, оружие воинам вернули только после отъезда президента.

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Зеленский и ВСУ

Зеленский и ВСУ

В комментариях под постом развернулась горячая дискуссия, где люди также выразили свое возмущения из-за такого страха перед защитниками Украины.

"Он скоро и своей тени бояться будет", "Как они его терпят после таких откровенных проявлений неуважения и недоверия?", "Лютый п*Zдец", "Что-то так "приятных" новостей много!", "Сидел бы в "Квартале", писал бы шуточки для люмпенов и был бы богатым и знаменитым. Нет, бляха, полез государством управлять. Это не на рояле х*ром, здесь ум надо", – взорвались жесткой критикой украинцы.

"Боится своей армии!" Украинцев разозлила выходка Зеленского с ВСУ

"Боится своей армии!" Украинцев разозлила выходка Зеленского с ВСУ

"Боится своей армии!" Украинцев разозлила выходка Зеленского с ВСУ

"Боится своей армии!" Украинцев разозлила выходка Зеленского с ВСУ

"Боится своей армии!" Украинцев разозлила выходка Зеленского с ВСУ

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее украинских пользователей сети разозлило фото, на котором видно, что по маршруту кортежа Зеленского расставлены бойцы Национальной гвардии. Его опубликовал экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.

  • Однако в ОПУ Омеляна обвинили в распространении ложной информации и разъяснили ситуацию. Там заверили, что бойцы НГУ охраняют множество трасс и дорог по всей стране.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины Министерство обороны Украины Генеральный штаб ВСУ
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Ахах,вата капитально заполонила сайт. Украинцы сюда только изредка заходят...достаточно сайта нас ФБ,а вате нужно VPN и задворки мини-версии))) удоды лишнехромосомные. Сюда иногда заходить,чисто развлечения ради,почитать,как вата между собой на укрресурсе кукарекает.
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Тымчук Виктор
Тымчук Виктор
Что делать если матрац для солдат,я имею в виду Зверебой,угражает главе государства,если отморозки стреляют по детям, если аргументом в семейном конфликте выступает граната-что должна делать служба охраны? Вы бы,падлюки,написал специально для тыловых крыс-сьездили бы на передовую без охраны-очень хотелось посмотреть на ваши штаны. Есть закон об охране гос. лиц-сидите и не пиздите гондурасы
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Тымчук Виктор, что делать...купить тебе,ватному идиоту мозг и лицо.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Клоун от питухов бегает.
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