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31 января • обновлено в 10:31
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Охрана Зеленского не пускала ВСУ к памятнику в День Крут: всплыло скандальное видео

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В сети появилось видео, на котором видно, как охрана президента Украины Владимира Зеленского задерживает воинов ВСУ, которые хотели поставить лампадки у памятника Героям Крут.

Скандальный ролик опубликовал на своей странице в Facebook майор ВСУ Роман Ковалев, которому ранее объявили строгий выговор за критику президента в интернете (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На кадрах видно, как сотрудники госохраны подходят к военнослужащим и запрещают пройти им к памятнику, пока там находится президент. Свои действия они аргументируют тем, что проходит охранное мероприятие.

Охранники Зеленского не пускали воинов к памятнику

Охранники Зеленского не пускали воинов к памятнику

Скриншот видео

В свою очередь военные отметили, что они имеют право почтить память павших Героев без каких-либо ограничений и подчеркнули, что являются участниками войны за независимость Украины на Донбассе. В итоге после недлительное словесной перепалки охрана Зеленского все же пустила защитников. Однако произошло это только после того, как первое лицо государства уехало с мемориала.

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"Л – лицемерие. Президент Украины Зеленский, по случаю годовщины боя под Крутами, в своем Facebook, в частности, написал: "Мы отдаем дань памяти стойкости и мужеству молодых парней, которые так же, як сегодняшние защитники Украины на востоке, являются достойным примером нашим будущим поколениям". А вот вам свежее видео, подтверждающее, как именно президент и его охрана "чтят защитников", – возмутился Ковалев.

В комментариях под опубликованным видео другие украинцы также возмутились таким поведением охранников и высказали недовольство беспрецедентными мерами безопасности в отношении президента в его собственной стране.

"Народный президент", "Слуга до судорог боится своего народа", "А когда он баллотировался, то делал акцент именно на том, что он обычный человек из народа. Разве человек из народа боится так своего народа?" – пишут люди.

Охрана Зеленского не пускала ВСУ к памятнику в День Крут: всплыло скандальное видео

Охрана Зеленского не пускала ВСУ к памятнику в День Крут: всплыло скандальное видео

Охрана Зеленского не пускала ВСУ к памятнику в День Крут: всплыло скандальное видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 6 декабря в сети разгорелся скандал из-за беспрецедентных мер безопасности во время визита Зеленского в Минобороны и Генштаб.

  • Он прибыл туда на торжественные мероприятия по случаю Дня Вооруженных сил Украины. Главу государства сопровождали два автобуса охраны, которая полностью разоружила военнослужащих, охраняющих территорию Минобороны и Генштаба.

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Читайте все новости по теме "День памяти Героев Крут" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
День памяти Героев Крут
Персона
Владимир Зеленский
Тег
Вооруженные силы Украины
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