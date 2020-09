Сразу говорю, что текст большой и не простой. Постарайтесь осилить. Для того, чтобы понять, что сейчас происходит в Украине надо просто посмотреть в недалекое прошлое США.

Маккартизм (англ. McCarthyism - по фамилии сенатора Джозефа Рэймонда Маккарти) - движение в общественной жизни США, имевшее место между концом 1940-х и 1957 годом, сопровождавшееся обострением антикоммунистических настроений и политическими репрессиями против "антиамерикански настроенных". По факту это была спекуляция на патриотических настроениях с цель получения политических дивидендов. Преследования получили название "Охота на ведьм".

Маккартизм проник во все сферы жизни американского общества, и причиной всех возникающих проблем маккартисты называли коммунизм. Прикрываясь антикоммунистическими настроениями, маккартисты также боролись с либеральной интеллигенцией, профсоюзами, всеми неугодными политиками, общественными деятелями, журналистами, а также с политикой переговоров с социалистическими странами. Маккартисты стали крушить профсоюзы, увольняли служащих и государственных деятелей. Взгляды маккартистов не совпадали со взглядами президента демократа Гарри Трумэна и его либерального окружения, которое не одобряло действий Маккарти, и на этой почве возникала масса разногласий. Однако маккартисты все равно придерживались своего "курса". 23 сентября 1950 года Конгресс США принял закон Маккарэна "о внутренней безопасности", который преодолел даже президентское вето. Этот закон гласил об образовании нового Управления по контролю над подрывной или антиамериканской деятельностью, которое должно было расследовать и обнаруживать коммунистические организации.

К 1950 году была также выработана система преследования инакомыслящих в СМИ. Летом 1950 года в промаккартистски настроенном еженедельнике "Каунтэрэттэк" был опубликован доклад о коммунистической "фильтрации" на радио и телевидении под названием "Красные каналы". В докладе было указано 151 имя деятелей искусств, которым были предъявлены требования либо уйти с работы, либо признаться в прокоммунистической деятельности. А в июне 1952 года Конгрессом США был принят билль Маккарэна — Уолтера об ограничении миграции, несмотря на многочисленные протесты и наложенное на него вето президента Трумэна.

Тем не менее ряд событий 1954 года ознаменовали закат политической карьеры Маккарти. В марте 1954 года известные телевизионные журналисты и общественные деятели демократы Эдвард Мэроу и Фред Френдли в эфире программы "See It Now" (Си-Би-Эс) подвергли острой критике нарушения, допущенные сенатором в сфере гражданских прав. Передача вызвала широкий общественный резонанс. Зёрна сомнения, брошенные Мэроу, дали всходы в середине того же года, когда в течение нескольких недель общественности в прямом эфире были показаны слушания Постоянного подкомитета по расследованиям, где Маккарти допрашивал высокопоставленных военнослужащих, среди которых были в том числе и герои войны. Президент США Дуайт Д. Эйзенхауэр, несмотря на тесные дружеские связи с Маккарти, был вынужден публично осудить политическую инициативу сенатора. Против него выступили председатель республиканской партии Леонард Холл и министр обороны Стивенс. Консерватор Холл заявил: "Когда он начинает атаковать лиц, которые, как и он, борются против коммунизма, я не могу идти с ним". В итоге гражданское общество хоть и с опозданием, но разобралось в сенаторе Маккарти и отвернулось от него и его движения. В 1957 сенатор Маккарти, страдающий алкоголизмом, скончался от цирроза печени в больнице города Бетесда в возрасте 48 лет.

Следующие деятели культуры и науки были подвергнуты преследованиям или занесены в "чёрные списки" маккартистов:

Артур Миллер; драматург, эссеист

Дэвид Бом; физик

Чарли Чаплин; актёр и кинорежиссёр

Альберт Эйнштейн; физик, создатель теории относительности

Говард Фаст; писатель

Поль Робсон; темнокожий певец, актёр, писатель, общественный и политический деятель

Роберт Оппенгеймер; физик, "отец атомной бомбы"

Дороти Паркер; писательница

Эдвард Г. Робинсон; актёр

и многие другие.

Все это ничего не напоминает? У нас тоже любят устраивать "охоту на ведьм", которых нет. Власть и политики любят присвоить маркер своим оппонентам. Например назвать тех, кто им не нравится "агентами Кремля" или "соросятами". И не важно, что ты про Сороса лишь читал, а Кремль вызывает у тебя отвращение. Это не имеет значения для тех, кого ты раздражаешь и кто тебя так маркировал. К сожалению мы идём этим путем. Рано или поздно наступит просветление. А пока... Я пытаюсь на аналогиях показать, что у нас не так и что надо исправить. Можно этого не делать и уподобиться большинству. Но тогда путь к просветлению будет дольше. И не факт, что эту проблему нам удастся быстро преодолеть.