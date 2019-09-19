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19 сентября • обновлено в 22:38
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"Ситуация патовая": Зеленскому предложили альтернативу "формуле Штайнмайера"

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Вместо так называемой "формулы Штайнмайера" властям Украины нужно продвигать собственную стратегию по освобождению Крыма и Донбасса.

Такое предложение озвучил в эфире ObozTV министр иностранных дел Украины в 2007-2009 годах Владимир Огрызко. Он объяснил, что у Киева и Москвы абсолютно противоположные трактовки "формулы Штайнмайера", что и привело к патовой ситуации.

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"Мы все время оперируем какими-то формулами: то Штайнмайера, то Москва нам что-то подкинет. У нас должна быть своя четкая и понятная идея, которую мы должны продвигать. А то получается, что мы постоянно отвечаем на давление, угрозы, шантаж и т.д.", – заявил Огрызко.

Дипломат подчеркнул, что сейчас страна-агрессор пытается диктовать Украине условия, хотя должно быть наоборот.

"Мы напали на Россию? Мы оккупировали у нее часть территории? Или как? Какая логика такой тактики переговоров? Правда за нами. Бог за нами. Поэтому мы должны вести вперед, а не отвечать на указки агрессора", – убежден Огрызко.

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По его мнению, проблема с "формулой Штайнмайера" заключается в том, что Россия и Украина понимают ее совершенно по-разному.

"Россия считает, что "формула Штайнмайера" – это выборы без отвода российских войск с территории Донбасса. А мы считаем, что выборы возможны только после отвода российских войск с территории Донбасса. Вот первый блок, через который мы не перескочим", – пояснил он.

"Пока у нас не будет четкого понимания – до тех пор ситуация будет патовой. И все эти встречи и разговоры будут только разговорами", – констатировал экс-министр.

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Комментируя слова нынешнего главы МИД Вадима Пристайко о "формуле Зеленского", Огрызко отметил:

"Буду очень рад, если она есть. И если украинская общественность и СМИ смогут ее услышать, обсудить и сделать свои выводы".

Дипломат также обратил внимание, что Минские соглашения – это просто договоренности, которые даже не ратифицированы Украиной. Поэтому он посоветовал руководствоваться в этом вопросе исключительно международным правом, которое предусматривает ответственность агрессора за свои действия и право страны на самооборону.

Огрызко хотел бы услышать "формулу Зеленского" по Донбассу

Огрызко хотел бы услышать "формулу Зеленского" по Донбассу

president.gov.ua

Подробнее о скандале вокруг "формулы Штайнмайера" можно прочитать в материале OBOZREVATEL.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персоны
Владимир Огрызко Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Формула Штайнмайера переговоры по Донбассу
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филипп филипыч
филипп филипыч
кого отводить? генсек обсе сказал что россвойск на донбассе нет. на пресс-конференции. как официальное лицо.
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Антошин Денис
Антошин Денис
филипп филипыч, Они не слушают ОБСЕ, только бред воспаленных мозгов кастрюль
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