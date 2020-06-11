Огромный кортеж "велосипедов" Зеленского в Чернигове попал на видео

Журналисты сняли кортеж Владимира Зеленского, когда он выезжал с аэродрома Певцы

Президента Украины Владимира Зеленского во время рабочей поездки в Чернигов сопровождал огромный кортеж автомобилей.

Как сообщает "Суспільне Чернігів" на YouTube, кортеж Зеленского попал на видео, когда он выезжал с аэродрома Певцы (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Президента сопровождали около 15 машин.

Кортеж Владимира Зеленского

В сети возмутились длиной кортежа Зеленского.

"Вижу только велосипеды", "Он в них что, по частям катается?", "А на светофорах они стояли, или пол Чернигова перекрыто?", – пишут пользователи.

Скрин Facebook-страницы "Суспільне Чернігів"

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 июня Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Черниговскую область.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!