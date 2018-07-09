Огромная цена: Порошенко рассказал, чем поплатился Кремль за агрессию в Украине

Россия заплатила большую цену за санкции, введенные Европейским Союзом за аннексию Крыма и войну на Донбассе.
Об этом заявил президент Петр Порошенко на пресс-конференции после саммита Украина-ЕС, передает "Европейская правда".
"Несмотря на все российские фейковые подсчеты, санкции заставили Кремль заплатить огромную цену за его международные преступления", - сказал он.
Президент подчеркнул, что высоко ценит решение продолжить экономические санкции против России.
"К сожалению, это уже четвертый саммит, на котором мы должны были обсудить грубую российскую агрессию. И я очень благодарен, что со времени нападения России на Украину в феврале 2014 ЕС консолидировал свою роль как гарант суверенитета и территориальной целостности нашей страны", - отметил глава государства.
Порошенко добавил, что РФ будет платить эту цену, пока не изменит свое поведение.
Как сообщал OBOZREVATEL, опубликован полный текст заявления по итогам саммита Украина-ЕС.
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