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Огромная цена: Порошенко рассказал, чем поплатился Кремль за агрессию в Украине

2.1тЧитать новость на украинском

Россия заплатила большую цену за санкции, введенные Европейским Союзом за аннексию Крыма и войну на Донбассе.

Об этом заявил президент Петр Порошенко на пресс-конференции после саммита Украина-ЕС, передает "Европейская правда".

"Несмотря на все российские фейковые подсчеты, санкции заставили Кремль заплатить огромную цену за его международные преступления", - сказал он.

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Президент подчеркнул, что высоко ценит решение продолжить экономические санкции против России.

"К сожалению, это уже четвертый саммит, на котором мы должны были обсудить грубую российскую агрессию. И я очень благодарен, что со времени нападения России на Украину в феврале 2014 ЕС консолидировал свою роль как гарант суверенитета и территориальной целостности нашей страны", - отметил глава государства.

Порошенко добавил, что РФ будет платить эту цену, пока не изменит свое поведение.

Как сообщал OBOZREVATEL, опубликован полный текст заявления по итогам саммита Украина-ЕС.

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Тема
Евроинтеграция
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Объекты
санкции Евросоюз
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