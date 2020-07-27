Официальный сайт президента Украины не работал около 5 часов: названа причина

В понедельник, 27 июля, посреди рабочего дня перестал работать официальный сайт президента Украины.

Примерно с 11:20 во время загрузки страницы по ссылке www.president.gov.ua появлялось сообщение: "Нет связи с сайтом. Хост www.president.gov.ua долго не отвечает".

Как сообщили "РБК Украина" в пресс-службе Офиса президента, причиной стала аварийная ситуация с электричеством.

По состоянию на 16:30 сайт уже заработал.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее хакер указал на грубую дыру на сайте правительства Украины.