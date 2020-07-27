Официальный сайт президента Украины не работал около 5 часов: названа причина
Сайт президента не работал из-за аварии.
В понедельник, 27 июля, посреди рабочего дня перестал работать официальный сайт президента Украины.
Примерно с 11:20 во время загрузки страницы по ссылке www.president.gov.ua появлялось сообщение: "Нет связи с сайтом. Хост www.president.gov.ua долго не отвечает".
Как сообщили "РБК Украина" в пресс-службе Офиса президента, причиной стала аварийная ситуация с электричеством.
По состоянию на 16:30 сайт уже заработал.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее хакер указал на грубую дыру на сайте правительства Украины.
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