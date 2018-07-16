Официально: в России решили "объединиться" с "Л/ДНР"

Губернатор Орловской области России Андрей Клычков издал указ о создании рабочей группы "по интеграционному взаимодействию" с террористическими "ДНР" и "ЛНР" в области культуры и экономического сотрудничества.

Указ был обнародован 12 июля, но тогда документ привлек внимание только региональных СМИ. В состав рабочей группы вошли представители региональной власти. Главной ее задачей будет координация взаимодействия региональных органов с "Л/ДНР", передает "Коммерсант-Воронеж".

"Культурные и деловые связи между людьми невозможно запретить. Наша задача — создать для людей комфортные условия... Мы просто систематизируем работу по социально-экономическому сотрудничеству, которая ведется с Донецкой и Луганской областями не первый год. И это сотрудничество мы не только не намерены сворачивать, а, напротив, будем развивать", - сказал Клычков.

По его словам, указ не затрагивает вопросы международного права.

"Можно долго спорить о статусе двух этих регионов, но надо четко понимать, что статус — это юридическая категория, существующая на бумаге. А люди живут в реальном мире и хотят жить полноценной жизнью. Мы рассматриваем население "ЛНР" и "ДНР" как друзей и партнеров, они не должны находиться в изоляции", — подчеркнул губернатор.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, как Россия намерена легитимизировать "Л/ДНР".