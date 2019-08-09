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Официально: названа дата первого заседания Верховной Рады

3.3т Читать материал на украинском

Торжественное заседание новоизбранной Верховной Рады Украины 9-го созыва состоится 29 августа 2019 года.

Такое решение было принято в пятницу, 9 августа на первом заседание подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов Украины.

Также в этот день пройдет первое пленарное заседание парламента.

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Отметим, что начать работу Рады 29 августа предложила президентская партия "Слуга народа". Возглавляющий подготовительную группу и лидер "СГ" Дмитрий Разумков поставил это предложение на голосование, и большинство членов группы поддержало его.

Как сообщал OBOZREVATEL, ЦИК не успел официально огласить результаты внеочередных выборов в Верховную Раду до 5 августа, как того требует законодательство. В указанную дату он признал избранными семь народных депутатов Украины из последних восьми.

Также в Украине 14 кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам не получили ни одного голоса на внеочередных выборах в Верховную Раду.

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Персона
Дмитрий Разумков
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Партия "Слуга народа"
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