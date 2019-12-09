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9 декабря • обновлено в 17:52
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Официально началась встреча Зеленского и Макрона в Париже

3.1т
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В понедельник, 9 декабря, в Париже (Франция) началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы Франции Эммануэля Макрона в рамках "нормандского саммита".

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

"Здесь состоится встреча четырех лидеров стран-участниц нормандского формата: президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона, федерального канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Российской Федерации Владимира Путина. Главный вопрос на повестке дня – обсуждение дальнейших шагов и сроков установления мира на Донбассе", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что после завершения саммита будет подготовлено коммюнике.Также Зеленский примет участие в совместной пресс-конференции с лидерами стран саммита.

Зеленский и Макрон

Зеленский и Макрон

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин встретится с главой Украины Владимиром Зеленским в понедельник, 9 декабря, в Париже после переговоров лидеров "нормандской четверки".

При этом президент Зеленский планирует обсудить четыре ключевых вопроса, среди которых будет обмен пленными.

При этом журналист и военный эксперт Юрий Бутусов предупредил, что переговоры президента Украины Владимира Зеленского и главы России Владимира Путина на "нормандском саммите" не приведут к миру на Донбассе.

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Читайте все новости по теме "Переговоры Зеленского и Путина" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Переговоры Зеленского и Путина
Персоны
Эммануэль Макрон Владимир Зеленский
Место
Франция Париж
Тег
нормандский формат
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Пока он с Макроном, Меркель с Путиным ждут когда ему пианино привезут ...
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1
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Надеюсь зеленский выучил фразу ''Месье же не манж па сис жур''
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