Официально началась встреча Зеленского и Макрона в Париже

В понедельник, 9 декабря, в Париже (Франция) началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы Франции Эммануэля Макрона в рамках "нормандского саммита".

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

"Здесь состоится встреча четырех лидеров стран-участниц нормандского формата: президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона, федерального канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Российской Федерации Владимира Путина. Главный вопрос на повестке дня – обсуждение дальнейших шагов и сроков установления мира на Донбассе", – говорится в сообщении.

Отмечается, что после завершения саммита будет подготовлено коммюнике.Также Зеленский примет участие в совместной пресс-конференции с лидерами стран саммита.

Зеленский и Макрон

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин встретится с главой Украины Владимиром Зеленским в понедельник, 9 декабря, в Париже после переговоров лидеров "нормандской четверки".

При этом президент Зеленский планирует обсудить четыре ключевых вопроса, среди которых будет обмен пленными.

При этом журналист и военный эксперт Юрий Бутусов предупредил, что переговоры президента Украины Владимира Зеленского и главы России Владимира Путина на "нормандском саммите" не приведут к миру на Донбассе.

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