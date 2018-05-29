Официально: Бессмертный объявил о том, что идет в президенты

Бывший посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный заявил о намерении баллотироваться в президенты Украины на выборах 2019 года.

Об этом политик сообщил на презентации своей предвыборной программы, передает INSIDER.

"Вы меня об этом спрашивали не раз, и я сообщаю, что вижу свое будущее в том, чтобы баллотироваться в президенты", - сказал он.

Бессмертный назвал своими главными задачами на посту главы государства пересмотр Конституции, закон о реинтеграции Донбасса, пересмотр функций правительства, в том числе в вопросе безопасности.

Отметим, Роман Бессмертный первым публично заявил о намерении баллотироваться в президенты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Роман Бессмертный заявил, что с Украины может начаться глобальная война.