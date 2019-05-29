Офицер ВСУ и охранник Коломойского: Зеленский провел новые назначения в госохране

Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Управления государственной охраны (УГО) Валерия Гелетея, назначив вместо него подполковника Вооруженных сил Украины Алексея Оцерклевича.

Соответствующие указы (№333-334/2019) были обнародованы пресс-службой Администрации президента.

Кроме того, указами №335-336/2019 Зеленский уволил первого заместителя начальника УГО Владимира Дахновского. Его кресло занял бывший директор Института УГО Украины Вячеслав Штучный.

Владимир Зеленский Канал 24

Указом №337/2019 заместителем начальника УГО – начальником Службы безопасности президента назначен Максим Донец, известный как личный охранник украинского олигарха Игоря Коломойского.

Донец (на втором плане) и Коломойский Информатор

Отметим, Алексей Оцерклевич – подполковник ВСУ, участник войны на Донбассе, заместитель командира 1-го механизированного батальона 93-й отдельной механизированной бригады во времена боев за Донецкий аэропорт (ДАП), впоследствии выполнял обязанности командира подразделения.

В пресс-службе президента рассказали, что рекомендации по кандидатуре Оцерклевича Зеленский получил от украинских офицеров, а также от ветеранов, волонтеров и журналистов.

"Алексей "Купол" Оцерклевич стал известным благодаря военной хитрости, которая позволила провести без единого выстрела ротацию наших военных и добровольцев в ДАПе – прямо на глазах у главаря российских наемников Моторолы. Об этом в то время сообщали официальные представители Генштаба ВСУ", – говорится в сообщении на сайте президента.

За личное мужество, самоотверженность и высокий профессионализм Оцерклевич был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Известно, что он принципиально отстаивал интересы бойцов в спорах с руководством, из-за чего не имел благосклонности со стороны постсоветских генералов.

Алексей Оцерклевич Цензор.НЕТ

"Считаю, что таких офицеров, как Алексей Оцерклевич, а также профессиональных сержантов и рядовых бойцов, которые добровольно шли в армию в 2014-м и которых армейская бюрократия затем выживала из рядов ВСУ, пришло время повышать и возвращать к активной службе.

Убежден, что с новыми сложными обязанностями Алексей Оцерклевич справится достойно. Ведь со мной ему точно придется несладко. Я намерен ходить к людям – так часто, как смогу. Несмотря на риски, которые в этом будут видеть работники УГО", – прокомментировал назначение Зеленский.

Как писал OBOZREVATEL, ранее президент Украины определился с главой АП. Должность занял советник Зеленского по юридическим вопросам Андрей Богдан.

Президент также назначил продюсера "Студии Квартал 95" Сергея Трофимова первым заместителем Богдана.

Кроме этого, должности замглавы АП заняли Юрий Костюк, Кирилл Тимошенко и Руслан Рябошапка.

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