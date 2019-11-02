Офицер пояснил "ограниченному" Сивохо, кто спас его от смерти

Офицер, волонтер и журналист Мирослав Гай заявил, что советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо имеет "ограниченные представления о мире".

В частности, у бывшего комика неверные представления о разделении украинцев на определенные социальные группы, - сказал офицер в блоге OBOZREVATEL, комментируя последнее заявление Сивохо о "воинствующем меньшинстве".

"Я думаю, что он мыслит и позволяет себе публично высказываться по тем ограниченным представлениям о мире, которые у него сложились в течение жизни", – заметил офицер. И добавил, что Сивохо на новом высоком посту озвучивает советы "космического масштаба и такой же космической глупости".

Мирослав Гай прокомментировал слова Сивохо о "воинствующем меньшинстве"

Гай заявил, что видение Сивохо ситуации в Украине, которое он высказывает в своих заявлениях, "несет вред Украине". "Почему? Потому что в Украине сейчас нет ни одного села или города, где не было бы хотя бы одного погибшего на этой войне военнослужащего", – напомнил офицер.

"Большинство погибших военнослужащих сознательно пошли на защиту своего государства. Часто это были люди мирных профессий. Среди них были музыканты, поэты, писатели, ученые, бизнесмены, айтишники, фермеры, то есть люди совершенно разных социальных групп, причем часто очень успешные. Например, Василий Слипак", – напомнил Гай.

"Они отдали свои жизни, фактически остановили агрессию Российской Федерации и спасли Сивохо от лишений, возможной смерти, жизни в оккупации или эмиграции. Они сохранили возможность для господина Сивохо свободно высказываться", – сказал он.

По его мнению, "эти смерти образовали логическую цепочку: Владимир Зеленский стал президентом, "слуги народа" стали депутатами, а господин Сивохо стал советником секретаря СНБО".

Как писал OBOZREVATEL, ранее экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, волонтер Георгий Тука заявил: Сергей Сивохо имеет возможность "спокойно разгуливать по Киеву" благодаря "воинствующему меньшинству", против которого выступает.

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