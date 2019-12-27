Офис Зеленского призвали к публичному ответу на прямые угрозы Путина

От Офиса президента Украины Владимира Зеленского потребовали ответа на заявление главы Кремля Владимира Путина об "исконно русских землях" Причерноморья.

Свои требования в Facebook выдвинул журналист и пресс-секретарь пятого президента Украина Петра Порошенко Святослав Цеголко.

Таким образом, он поддержал мэра Херсона Владимира Николаенко, который ответил Путину, что "исконные русские территории – это болота под Москвой".

"Эти слова хотелось услышать от власти: от офиса президента или от МИД. Но они очарованы Парижем. Поэтому молчат. Тем сильнее звучит голос мэра Херсона", – отметил Цеголко.

Пост журналиста в соцсети набрал свыше 370 лайков и почти 90 репостов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 декабря президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции назвал Причерноморье и восточную часть Украины "исконно русскими территориями" и пообещал разобраться с этим.

В партии "Европейская солидарность" потребовали от Зеленского дать публичную оценку таким заявлениям. Но пока от Офиса президента не поступало официального ответа.

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