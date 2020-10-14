Офис Зеленского отчитался о заседании ТКГ: обсуждали, как выполнять Минские соглашения

В среду, 14 октября, состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференции с участием делегаций Украины и России при модераторстве ОБСЕ.

Как сообщил Офис президента, в начале заседания глава украинской делегации Леонид Кравчук поздравил стороны ТКГ с Днем защитника Украины, в глава СММ ОБСЕ Яшар Халит Чевик отметил, что режим тишины соблюдался уже 80 суток.

"При обсуждении политических вопросов говорилось о недопущении блокирования работы ТКГ, также обсуждались предложения к плану действий по реализации Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей", – сказано в заявлении.

Украинская сторона опять подняла вопрос формирования группы экспертов под эгидой МАГАТЭ для мониторинга хранения радиоактивных материалов в ОРДЛО, также обсуждалась необходимость обновленного плана разминирования в связи с приближением зимы.

В ОБСЕ отметили, что украинская сторона передала список из четырех категорий пленных для обмена. Также стороны выразили готовность одновременно открыть два новых КПВВ в Луганской области в начале ноября.

"Несмотря на сложный процесс, можно отметить положительные сдвиги в части разблокирования консультаций в рамках ТКГ, а также продолжение разминирования на трех участках в Донецкой и Луганской областях Украины", – добавили в ОП.

При этом глава российской делегации в ТКГ Борис Грызлов сообщил российским СМИ, что Украине якобы предложили подготовить новую "дорожную карту" по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе к следующему заседанию 28 октября.

Как писал OBOZREVATEL, в конце сентября во время заседания глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук резко обратился к представителю РФ Борису Грызлову, призвав его не блокировать переговорный процесс.

"Не предъявляйте нам ультиматумов. Мы не в СССР и не под Кремлем. Украина – независимое государство, которое не позволит диктовать ей любые условия!" – сказал он. Тогда россияне вели несанкционированную аудио- и видеозапись работы ТКГ, из-за чего в ОБСЕ решили приостановить заседание.