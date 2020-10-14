Офис Зеленского отчитался о заседании ТКГ: обсуждали, как выполнять Минские соглашения

В среду, 14 октября, состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференции с участием делегаций Украины и России при модераторстве ОБСЕ.

Как сообщил Офис президента, в начале заседания глава украинской делегации Леонид Кравчук поздравил стороны ТКГ с Днем защитника Украины, в глава СММ ОБСЕ Яшар Халит Чевик отметил, что режим тишины соблюдался уже 80 суток.

"При обсуждении политических вопросов говорилось о недопущении блокирования работы ТКГ, также обсуждались предложения к плану действий по реализации Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей", – сказано в заявлении.

Украинская сторона опять подняла вопрос формирования группы экспертов под эгидой МАГАТЭ для мониторинга хранения радиоактивных материалов в ОРДЛО, также обсуждалась необходимость обновленного плана разминирования в связи с приближением зимы.

В ОБСЕ отметили, что украинская сторона передала список из четырех категорий пленных для обмена. Также стороны выразили готовность одновременно открыть два новых КПВВ в Луганской области в начале ноября.

"Несмотря на сложный процесс, можно отметить положительные сдвиги в части разблокирования консультаций в рамках ТКГ, а также продолжение разминирования на трех участках в Донецкой и Луганской областях Украины", – добавили в ОП.

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