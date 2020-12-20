Офис Зеленского оконфузился с переводом его интервью New York Times

Между текстом интервью президента Украины Владимира Зеленского американской газете The New York Times и его переводом Офисом главы государства найдены различия.

На это обратило внимание издание "Телеграф". Так, в ответе на один из вопросов Зеленский назвал Украину "самой большой демократией среди стран бывшего СССР".

Скрин nytimes.com

Однако в переводе ОП журналист якобы называет не Украину, а Зеленского "главным демократическим лидером на постсоветском пространстве".

"Относительно лидерства, то я очень спокойно к этому отношусь", – отвечает президент.

Скрин president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский дал большое интервью The New York Times, в котором рассказал о планах Украины на 2021 год, борьбу с коррупцией, об отношениях с США и вакцине от коронавируса, а также о ситуации на Донбассе.

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