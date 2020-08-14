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Офис Зеленского – о передаче вагнеровцев РФ: ожидали от Беларуси более корректного решения

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Политика
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  • В Офисе президента выразили сожаление в связи с выдачей России вагнеровцев

  • Украинская сторона ожидала более юридически корректного и взвешенного решения

  • В МИД отметили, что Беларусь должна была начать экстрадиционную проверку после передачи им документов

У Зеленского расстроены из-за решения Беларуси по вагнеровцам

У Зеленского расстроены из-за решения Беларуси по вагнеровцам.

В Офисе президента Украины отреагировал на передачу России боевиков ЧВК "Вагнер", в том числе и воевавших на Донбассе.

Украины ожидала от Беларуси более юридически корректного и взвешенного решения, сообщается в Telegram-канале ОП.

"Украина с сожалением принимает решение Республики Беларусь передать России ранее задержанную группу лиц, которые принадлежат к ЧВК "Вагнер". Украинская сторона ожидала более юридически корректного и взвешенного решения", – сказано в заявлении.

Telegram Офиса президента

Telegram Офиса президента

Напомним, в МИД отметили, что Беларусь должна была на основании поданных Украиной документов начать экстрадиционную проверку.

Как сообщал OBOZREVATEL, Беларусь передала России задержанных членов частной военной компании "Вагнер", в том числе и тех, которые воевали на Донбассе. Речь идет о 32 гражданах РФ. Еще один остался в Беларуси, поскольку он имеет белорусское гражданство.

Боевики российской ЧВК "Вагнер" были задержаны в Беларуси 29 июля. Позднее выяснилось, что некоторые из них воевали на Донбассе и внесены в базу военных преступников на сайте "Миротворец".

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УкраинаЧВК ВагнераОфис президента Владимир Зеленский
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  2. Политика