Офис Зеленского назвал решение ОАСК по Сытнику "неокончательным"

В Офисе президента Украины заявили, что Национальное антикоррупционное бюро, несмотря на решение Окружного административного суда Киева об увольнении Артема Сытника, остается полноценно функционирующим органом.

Такой ответ обнародован на сайте Офиса президента с учетом заявления министра юстиции Дениса Малюськи.

"Учитывая ответ министра юстиции Украины Дениса Малюськи, констатируем, что НАБУ как было, так и остается полноценно функционирующим правоохранительным органом. Еще раз подчеркнем, что это является важной составляющей эффективного и прогрессивного развития нашего государства", – сказано в сообщении.

Также в ОП подчеркнули, что решение любых споров с участием антикоррупционных органов или их должностных лиц, не должны повредить работе и независимости антикоррупционой инфраструктуры.

"Сегодняшние сообщения о решении Окружного административного суда города Киева по иску Национального антикоррупционного бюро Украины вызвали определенные беспокойства в нашем обществе и стали основанием для очевидных спекуляций. Исходя из ответа НАБУ на такие сообщения, констатируем, что указанное решение нельзя считать окончательным за того, что оно будет обжаловано", – пояснили у Зеленского.

Также в ОП напомнили, что исключительный перечень оснований для увольнения директора НАБУ содержится в действующем законодательстве, и он может быть изменен по решению Верховной Рады, а не суда.

Как сообщал OBOZREVATEL, информацию об увольнении с должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника, а также о решении изъятия фамилии должностного лица из реестров как руководителя антикоррупционного органа 27 октября подтвердила пресс-служба Окружного административного суда Киева.

В НАБУ решение суда расценили как вмешательство в свою работу и намерены его обжаловать.