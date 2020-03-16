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16 марта • обновлено в 22:29
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Офис Зеленского рассматривает введение чрезвычайного положения в стране

22т
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В Офисе президента Украины разрабатываются правовые основания для введения чрезвычайного положения в стране из-за распространения коронавируса.

Об этом OBOZREVATEL сообщил источник.

ОП рассматривает введение чрезвычайного положения в Украине

Этот вопрос президент Владимир Зеленский обсуждал на заседании фракции "Слуга народа".

Решение может быть принято в ближайшие дни.

Как сообщал OBOZREVATEL, в связи с угрозой распространения короновируса жесткий карантин в Украине уже введен в ряде областей и городов страны. Он предусматривает ряд серьезных ограничений в сфере услуг и торговли. Так, согласно видеообращения президента, в Украине закрывают железнодорожное и автобусное сообщение между городами. Запрет касается перевозок в транспорте более 10 человек, а также работы метрополитенов. Из-за возможной угрозы ограничения должны вступить в силу с 12:00 среды, 18 марта.

Также в Черновицкой и Житомирской областях, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, с 17 марта объявлен режим чрезвычайной ситуации.

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Автор
Юрий Сергиенко
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Офис президента
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Golan Sim
Golan Sim
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Гоша Злой
Гоша Злой
земля...земля...
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Причем карантин к ЧП?зачем что то придумывать если и так все есть а это карантин и все что к нему причитаеться
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