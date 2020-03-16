Офис Зеленского рассматривает введение чрезвычайного положения в стране

В Офисе президента Украины разрабатываются правовые основания для введения чрезвычайного положения в стране из-за распространения коронавируса.

Об этом OBOZREVATEL сообщил источник.

Этот вопрос президент Владимир Зеленский обсуждал на заседании фракции "Слуга народа".

Решение может быть принято в ближайшие дни.

Как сообщал OBOZREVATEL, в связи с угрозой распространения короновируса жесткий карантин в Украине уже введен в ряде областей и городов страны. Он предусматривает ряд серьезных ограничений в сфере услуг и торговли. Так, согласно видеообращения президента, в Украине закрывают железнодорожное и автобусное сообщение между городами. Запрет касается перевозок в транспорте более 10 человек, а также работы метрополитенов. Из-за возможной угрозы ограничения должны вступить в силу с 12:00 среды, 18 марта.

Также в Черновицкой и Житомирской областях, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, с 17 марта объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся