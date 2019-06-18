Офис возле ФСБ: что известно о кандидате от "Слуги народа" с российским паспортом

Кандидат в депутаты от "Слуги народа" с российским паспортом Михаил Соколов имеет офис в Москве возле центрального здания ФСБ России.

Он значится в списке партии под 99 номером, сообщает активист Сергей Стерненко в своем видеообращении.

Стерненко также отмечает, что Соколов поддерживал российскую агрессию в Грузии, и писал, что патриотизм вреден Украине.

"Если украинский патриотизм означает овации Саакашвили и порицание России, несмотря на реальное положение дел, значит, патриотизм вреден Украине", – писал Соколов в статье "Я – Антипатриот" на Украинской правде.

На своей странице в Facebook Соколов признал, что имеет российское гражданство и собирается от него отказаться. Якобы украинский паспорт получил только в начале 2018 года.

Также Сколов признал, что ездил в Россию как минимум до 2016 года включительно, то есть спустя два года после нападения на Украину. Комментировать свою критику украинского патриотизма и поддержку российской агрессии в Грузии Соколов не стал.

Тем не менее на сайте партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" можно найти новость, как глава партии Юрий Бойко подписывает соглашение с Всеукраинской аграрной радой – организацией, в которой Соколов занимает пост зампреда.

Источник – сайт партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (на фото красным обведен Михаил Соколов)

Как известно, Юрий Бойко и Сергей Левочкин являются близкими партнерами олигарха Дмитрия Фирташа.

Известный журналист и блогер Сергей Иванов написал, что Соколов раньше собирался идти в депутаты от Оппоблока.

В интернете легко найти также фирму Соколова – Kesarev Consulting. Согласно сайту компании, Михаил Соколов является в ней руководящим партнёром. А один из трех офисов фирмы Соколова расположен в центре Москвы на ул. Никольской 10 на Лубянке, буквально в 100 метрах от известного центрального здания ФСБ России. На странице консалтинговой кампании регулярно появляться новости об успехах в лоббировании на территории России, Украины, Казахстана.

Интересно, что близкий партнёр Солокова и руководитель Всеукраинской аграрной рады в свое время поддерживал кандидатуру Юлии Тимошенко на пост президента. Андрей Дыкун даже выступал в ее поддержку на ее мероприятии "Новый курс".

Источник – официальный канал Юлии Тимошенко в YouTube

А еще один зампред Дыкуна по Всеукраинской аграрной раде – Денис Марчук – сейчас кандидат в списке под номером три от Аграрной партии, которую возглавил народный депутат и артист Михаил Поплавский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

9 июня партия "Слуга народа" провела съезд, на котором озвучили имена первых 100 кандидатов в Верховную Раду.

Стало известно, что по мажоритарным округам от партии Зеленского в парламент пойдут два журналиста телеканала "1+1" Александр Дубинский и Ольга Василевская-Смагляк.

Телеведущего и ресторатора Николая Тищенко, который намерен баллотироваться на досрочных выборах в Верховную Раду, заподозрили в том, что он купил себе место в партии "Слуга народа".

В списки "Слуги народа" попала также блогерша из Крыма Лиза Богуцкая, сбившая насмерть пьяного пешехода.

В партии также засветилась тусовщица из Киева Ирина Панченко, однако после разговоров о том, что она купила место в "Слуге народа", девушку исключили из политсилы.

Если вы располагаете информацией о скандальных фактах из биографии кандидатов, представленных в списках политических партий на выборы-2019 в Верховную Раду, просим сообщать в редакцию. Украинцы заслуживают знать правду!

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