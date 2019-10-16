Главная Новости
16 октября • обновлено в 23:34
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Топографический кретинизм!" Офис президента перепутал страну, которую посетил Зеленский. Фотофакт

432 Читать материал на украинском

В пресс-службе Офиса президента Украины Владимира Зеленского допустили ошибку, сообщая о визите политика в Латвию.

Так, на странице ведомства в Facebook в подписи к фотографиям украинского главы сперва говорилось о визите в Литву, а это страна-соседка Латвии.

Бывшая спикер экс-генпрокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган раскритиковала работу пресс-службы.

Новости
"Никакая она не девочка": скандал с агрессивной Мендель дошел до суда

Владимир Зеленский и Эгилс Левитс

Владимир Зеленский и Эгилс Левитс

facebook.com/president.gov.ua

"Представьте, когда визит будет в Нидерланды или Голландию. Топографический кретинизм гарантированно тогда", – написала она на странице в Facebook.

Отметим, судя по скриншотам пользователей сети, всего название страны редактировалось авторами поста три раза: Республика Литва – Республика Латвия – Латвийская Республика.

"Вот ведь бедняги стараются", "А кенгуру в Австрию смотреть поедут?" – пишут в комментариях под сообщением Сарган.

"Топографический кретинизм!" Офис президента перепутал страну, которую посетил Зеленский. Фотофакт

facebook.com/LarysaSargan

"Топографический кретинизм!" Офис президента перепутал страну, которую посетил Зеленский. Фотофакт

Скриншот

"Топографический кретинизм!" Офис президента перепутал страну, которую посетил Зеленский. Фотофакт

Google Maps

"Топографический кретинизм!" Офис президента перепутал страну, которую посетил Зеленский. Фотофакт

Скрин комментариев

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель допустила ошибку, транслитерировав столицу Украины как Kiev, а не Kyiv. После этого инцидента она извинилась.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Персоны
Владимир Зеленский Лариса Сарган
Место
Украина
Теги
политика курьез фотографии Офис президента
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel