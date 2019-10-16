"Топографический кретинизм!" Офис президента перепутал страну, которую посетил Зеленский. Фотофакт

В пресс-службе Офиса президента Украины Владимира Зеленского допустили ошибку, сообщая о визите политика в Латвию.

Так, на странице ведомства в Facebook в подписи к фотографиям украинского главы сперва говорилось о визите в Литву, а это страна-соседка Латвии.

Бывшая спикер экс-генпрокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган раскритиковала работу пресс-службы.

Владимир Зеленский и Эгилс Левитс facebook.com/president.gov.ua

"Представьте, когда визит будет в Нидерланды или Голландию. Топографический кретинизм гарантированно тогда", – написала она на странице в Facebook.

Отметим, судя по скриншотам пользователей сети, всего название страны редактировалось авторами поста три раза: Республика Литва – Республика Латвия – Латвийская Республика.

"Вот ведь бедняги стараются", "А кенгуру в Австрию смотреть поедут?" – пишут в комментариях под сообщением Сарган.

facebook.com/LarysaSargan

Скриншот

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Скрин комментариев

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель допустила ошибку, транслитерировав столицу Украины как Kiev, а не Kyiv. После этого инцидента она извинилась.

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