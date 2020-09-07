Офис президента "засекретил" совещания Координационного совета по COVID-19

Координационный совет по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Украине, который был создан президентом Владимиром Зеленским в начале марта, прекратил фиксировать собственные решения.

Так, заседания члены совета еще проводят, однако уже не ведут протоколы по итогам совещаний. Об этом ответили на запрос общественной организации StateWatch в Офисе президента.

"Заседание Координационного совета происходят в зависимости от потребностей совета. Протоколы заседаний Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 не ведутся", – говорится в письме ОП.

Ответ ОПУ. StateWatch

По словам главы StateWatch Глеба Каневского, сейчас неизвестно даже, когда проходили заседания совета в течение последних месяцев, как и кто в них участвовал, и какие принимал решения.

"Отсутствие протоколов с конкретными фамилиями и решениями фактически делает невозможным демократический контроль над результатами деятельности такого совета при президенте Украины", – подчеркнул он.

Отмечается, что на дополнительные запросы экспертной организации в ОПУ смогли предоставить только один протокол селекторного совещания, которое состоялось еще 25 марта 2020 года под председательством президента, а также при участии премьер-министра Дениса Шмыгаля, председателей ОГА, облсоветов и мэров городов-областных центров.

Один из протоколов Коордсовета при Зеленском, которые перестали вести в ОПУ StateWatch

Тогда на заседании органам исполнительной власти было поручено выполнение некоторых решений, в частности о:

содействии упрощению процедуры выделения средств из резервного фонда в условиях чрезвычайных ситуаций;

расходах на доплату медикам, которые задействованы в борьбе с коронавирусом;

обеспечении работников отдельных органов власти средствами индивидуальной защиты;

временном запрете пересечения государственной границы для некоторых категорий лиц;

обеспечении одиноких пожилых людей продуктовыми наборами;

обеспечении питанием личного состава Вооруженных сил Украины;

поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства на период карантина;

формировании реестра потребности регионов в медицинском оборудовании и т. д.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 марта президент Украины Владимир Зеленский издал указ о создании Координационного совета по противодействию распространению коронавируса. В нем указано, что болезнь создает угрозу личной, общественной и государственной безопасности и тяжелые социально-экономические и демографические последствия.