Офис президента раздал "слугам" подсказки по критике Кабмина в Раде

Офис президента Украины раздал народным депутатам из фракции "Слуга народа" документ, в котором указаны подсказки для аргументации претензий к правительству и главам силовых ведомств накануне внеочередного заседания Верховной Рады.

Об этом сообщает издание "Новое время", которое получило такой документ в свое распоряжение.

В тексте документ сказано, что Кабинету министров сейчас нужна "тройная перезагрузка": политическая, структурная и кадровая.

Алексей Гончарук

"Мы признаем достижения правительства – снижение инфляции, снижение учетной ставки НБУ, успешные переговоры по газу, борьба с теневыми рынками (в частности, игорного бизнеса). Но мы не можем и не будем закрывать глаза на перекосы и дисбалансы в политике Кабмина – провальную политику по промышленному производству, спад экспорта через стойку ревальвации гривны, низкие объемы бюджетных поступлений", – говорится тексте.

Отмечается, что Кабмин не справился с позитивными изменениями, а население не чувствует своего благосостояния и безопасности. В тексте подчеркивается, что правительство "не имеет четкой стратегии, как остановить падение промышленности" и не получило поддержки инвесторов.

Нардепы в Раде

"У избирателей, с которыми мы встречаемся, есть впечатление, что политика украинского правительства ведется в интересах внешних кредиторов страны, а не в интересах народа. К сожалению, мы не имеем достаточно аргументов, которые могли бы опровергнуть это мнение", – указано в документе.

Также нардепам отметили, что нужно критиковать бездеятельность министров, из-за чего "целые отрасли остались или без присмотра государства". "Слуги народа" должны указать на отсутствие коммуникаций с Верховной Радой и президентской фракцией.

"Слуги народа"

В документе сделан акцент на то, что нужно критиковать министров, которы не справились со своими обязанностями.

"Руководители ряда центральных органов исполнительной власти и служб, которые являются критически важными для наполнения бюджета, не показывают тот результат, который мог бы удовлетворить требования народа Украины. В частности, речь идет о таможенной службе. Куча людей "застряла" в социальных лифтах, и вместе с тем, правительство не может найти руководителей и специалистов для работы в ведомствах", – говорится в документе.

"Слугам" предложено критиковать Офис генпрокурора и НАБУ за то, что эти органы не действуют в соответствии с "запросом общества на справедливость".

Кабмин в Раде

"Президент неоднократно подчеркивал: никаких "неприкасаемых" у него не будет. Независимо от того, на какой должности человек работает, сколько она работала в команде, насколько она близка к Президенту. Единственный критерий – честность и эффективность. На одну должность человек не назначается навсегда. На любой должности честность и порядочность должно сочетаться с профессионализмом и эффективностью. С теми, кто не готов соответствовать этим критериям – мы будем прощаться, не дожидаясь конца полномочий", – сказано в документе из ОПУ.

Кроме того, в "шпаргалке" для депутатов написано, что нужно сказать, что политики старались наладить работу с Кабмином и силовиками, но не получили желаемого результата.

"У нас нет цели отправить кого-то в отставку просто "чтобы отправить". Мы четко видим, где есть проблемы и наша цель – эти проблемы решить. Однако, если кто-то решит уйти – мы отнесемся к этому с пониманием. Новые политики отличаются от старых не возрастом и даже не местом получения образования. Они отличаются прежде всего тем, что не держатся за должности или мандаты. И находят в себе мужество признавать собственные ошибки и просчеты", – отмечено в документе.

В тексте добавлено, что смена министров не будет означать "реванша старой политики", а должны прийти люди, которые "не воруют и не врут".

Как сообщал OBOZREVATEL, появилась официальная повестка внеочередного заседания Верховной Рады 4 марта, которое созвал президент Украины Владимир Зеленский.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся