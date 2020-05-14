Офис президента раскрыл новые данные о визите Зеленского в Оман: ездил не от государства
В Офисе президента заявили, что глава государства Владимир Зеленский ездил в Оман в рамках неофициального визита и исключительно за собственные средства.
Такой ответ в ОП дали на запрос народного депутата от фракции "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко. В своем Telegram-канале он опубликовал соответствующий документ.
По словам нардепа, в нем также отмечается, что никаких документов президент в Омане не подписывал и никакой делегации там не предусматривалось.
"Но у меня вопрос, почему тогда в это путешествие с Зеленским отправилась государственная охрана и кто оплачивал ее услуги? И почему спикер президента Юлия Мендель сначала заявляла о "встрече на высшем уровне" в рамках этой поездки, а потом оказалось, что все это неофициально?" – прокомментировал ответ ОП Гончаренко.
Он подчеркнул, что нужно требовать довести эту историю до конца.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) не нашло нарушений, проверяя полет президента Украины Владимира Зеленского в Оман.