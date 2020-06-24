Офис президента приставил к Разумкову платного "смотрящего", – СМИ

Руководителю аппарата Верховной Рады Вячеславу Штучному в Офисе президент якобы платят деньги за то, чтобы он следил за действиями главы парламента Дмитрия Разумкова.

Об этом со ссылкой на одного из влиятельных депутатов "Слуги народа" пишет "Украинская правда". Отмечается, мол, "смотрящего" над спикером назначили из-за того, что его "амбиции не дают покоя ОП".

"Дима как-то узнал, что Искусственный "сидит на зарплате" в ОПУ. Вызывает его и кажет: "Мне говорят, что платит Банковая". А тот ему отвечает: "Да. Вы мне ничего не предлагаете, вот я и согласился". Разумков аж присел от такого "откровения". Говорит, давай заявление, но Штучный как-то сошел. Вечером звонит Диме президент: "Я слышал, ты хочешь уволить Штучного. Не трогай его, это член нашей команды". Дима: "Так я же его брал на работу, это мой подчиненный, буду разбираться сам", – цитирует издание рассказ анонимного "слуги".

Он отметил, якобы нынешний руководитель Офиса президента Андрей Ермак обращается с Разумковым как друг, но одновременно "за спиной создает конфликты". По словам источников в окружении главы ВРУ, сам он считает, что "покупка Штучного не обошлась без Ермака".

Руководитель аппарата Верховной Рады Вячеслав Штучный (сuttherope13.live)

Со своей стороны издание подчеркивает, якобы люди руководителя ОП, хоть пока и не публично, "прощупывают возможность снятия Разумкова с должности".

"Проблемы в Разумкова возникли не потому, что что-то не так делает, или плохо работает, а потому, что демонстрирует свою самостоятельность. За неполный год работы в парламенте он выстроил ровные отношения со всеми фракциями, ездит с официальными поездками в регионы, что уже давно стало прерогативой президента", – говорится в материале.

Кроме этого, отмечается, что в "Слуге народа" на Разумкова ориентируется до 30 нардепов – переформатированная так называемая "Группа 719", которую назвали так в честь номера в отеле Rixos в Трускавце, где жил во время тренинга "слуг" депутат Сергей Бабак.

"Дима эту группу не собирал, не группировал, специально ничего такого не делал, чтобы не вызвать ревности на Банковой. Хотя мог. Но да, действительно, люди к нему тянутся. Разумков с нами коммуницирует, советуется по различным вопросам", – заявил один из членов указанной группы.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Гео Лерос заявил, что в Верховной Раде якобы ставился вопрос о голосовании за снятие Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента.