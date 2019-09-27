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27 сентября • обновлено в 18:44
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Офис президента подтвердил информацию об отставке Данилюка

11.5т Читать материал на украинском

В Офисе президента Украины заявили, что информация об отставке Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) соответствует действительности.

Такое сообщение появилось на официальном Telegram-канале ОПУ. Ниже публикуем полный текст заявления.

"Относительно информации об отставке Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины сообщаем: соответствующее заявление Александр Данилюк написал на имя президента Украины перед началом рабочего визита Владимира Зеленского в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Президент рассмотрит ее по возвращении в Киев", – сказано в сообщении.

Александр Данилюк

Александр Данилюк

"24 канал"

Кроме того, это подтвердил и сам Данилюк на личной странице в Facebook. "Информацію о заявлении про мою отставку подтверждаю. Остаюсь на работе до решения президента", – написал он.

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Персона
Александр Данилюк
Место
Украина
Теги
Офис президента СНБО
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Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
Данилюк і Ко мають протилежні погляди на ситуацію з Приватбанком. А розвиток цієї ситуації впливає на економічну стабільність і безпеку України а, отже, є предметом розгляду РНБО. Схоже, Ко пошле Данилюка подалі хоч послом, хоч туди, куди показує його галстук.
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2
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
И все-таки первый пошел! Ему не привыкать. уже выгоняли!
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
непонятка
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