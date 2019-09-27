Офис президента подтвердил информацию об отставке Данилюка

В Офисе президента Украины заявили, что информация об отставке Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) соответствует действительности.

Такое сообщение появилось на официальном Telegram-канале ОПУ. Ниже публикуем полный текст заявления.

"Относительно информации об отставке Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины сообщаем: соответствующее заявление Александр Данилюк написал на имя президента Украины перед началом рабочего визита Владимира Зеленского в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Президент рассмотрит ее по возвращении в Киев", – сказано в сообщении.

Александр Данилюк "24 канал"

Кроме того, это подтвердил и сам Данилюк на личной странице в Facebook. "Информацію о заявлении про мою отставку подтверждаю. Остаюсь на работе до решения президента", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!