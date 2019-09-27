Офис президента подтвердил информацию об отставке Данилюка

В Офисе президента Украины заявили, что информация об отставке Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) соответствует действительности.
Такое сообщение появилось на официальном Telegram-канале ОПУ. Ниже публикуем полный текст заявления.
"Относительно информации об отставке Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины сообщаем: соответствующее заявление Александр Данилюк написал на имя президента Украины перед началом рабочего визита Владимира Зеленского в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Президент рассмотрит ее по возвращении в Киев", – сказано в сообщении.
Александр Данилюк
"24 канал"
Кроме того, это подтвердил и сам Данилюк на личной странице в Facebook. "Информацію о заявлении про мою отставку подтверждаю. Остаюсь на работе до решения президента", – написал он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Данилюк якобы намерен стать послом Украины в Великобритании или США. Сам глава СНБО иронично отреагировал на эту информацию.
Напомним, что экс-глава Минфина Данилюк, который отвечал в команде президента Украины Владимира Зеленского за международную, финансовую и экономическую деятельность, был назначен секретарем СНБО 22 мая.
Позже Данилюк раскрыл размер зарплаты на посту секретаря СНБО.
Также глава ведомства представил новый план развития Донбасса.
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