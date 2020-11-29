Офис президента открестился от слов заместителя Ермака о Сытнике

Заявление заместителя руководителя Офиса президента Украины Олега Татарова о деятельности НАБУ является его личным мнением и не отражает официальной позиции главы государства.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины 29 ноября. Татаров отметил, что он работает в команде президента и полностью поддерживает его вектор на сотрудничество с международными партнерами для укрепления независимости всех антикоррупционных органов.

"Вчера я высказал свое личное мнение, которое никоим образом не влияет на мою поддержку всех законодательных инициатив президента по укреплению независимости всех антикоррупционных органов", – сказал замглавы ОП.

В сообщении подчеркнуто, что признание неконституционными отдельных положений Закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" хоть и создавало угрозу для работы НАБУ, но в конце концов не смогло разрушить легитимность и независимость этого органа и его директора Артема Сытника.

Также отмечено, что закон будет усовершенствован для его полного соответствия Конституции Украины.

"По словам руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, позиция по поддержке целостности, независимости и эффективности антикоррупционной системы в Украине, которая была высказана на последнем заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики, неизменна, и только эта позиция является приоритетной в команде Президента Владимира Зеленского", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, корнями проблем в антикоррупционной политике Украины является директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник. Такое мнение высказал юрист, заместитель руководителя Офиса президента Украины Олег Татаров.