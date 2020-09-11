Советники Зеленского и Путина провели переговоры по Донбассу: все подробности

В столице Германии Берлине 11 сентября прошли переговоры советников глав государств "нормандского формата" по ситуации на Донбассе, которые длились около 7 часов.

Об итогах встречи Офис президента Украины отчитался спустя почти два часа после ее окончания. При этом представители России были более оперативными.

На переговоры в Берлин в составе украинской делегации, в частности, отправились руководитель ОП Андрей Ермак, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, член украинской делегации в ТКГ Андрей Костин. В делегацию также вошли представители Министерства обороны, Министерства иностранных дел и Службы безопасности.

О чем рассказал Офис президента Украины

Украинская сторона выразила благодарность организаторам встречи за посредничество и предоставление площадки для переговоров.

Как сообщается на сайте ОП, делегация Украины "в очередной раз показала огромное стремление украинского народа к установлению мира".

Участники встречи подробно обсудили процесс выполнения договоренностей, достигнутых лидерами государств "нормандской четверки" по результатам саммита в Париже в декабре 2019 года, и подробности переговоров в минской Трехсторонний контактной группе.

Подчеркивается, что призыв Украины к продлению устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе был поддержан участниками встречи.

На сайте ОП также указали, что во время встречи большое внимание было уделено вопросам взаимного освобождения удерживаемых лиц и обеспечению полного доступа Международного комитета Красного Креста к ним.

"Реализация предоставленных украинской стороной предложений дает основания ожидать достижения прогресса в доступе международных правозащитных организаций к удерживаемых лиц уже в ближайшее время", – сказано в сообщении.

Также достигнута договоренность встретиться в формате советников лидеров стран – участниц "нормандской четверки" в течение следующих недель и продолжить обсуждение выполнения Парижских договоренностей и подготовки Берлинского саммита в нормандской формате.

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