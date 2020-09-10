Офис президента официально заявил о срыве инспекции позиций ВСУ

Офис президента Украины официально подтвердил срыв инспекции позиций ВСУ вместе с представителями координатора от ОБСЕ в районе села Шумы Донецкой области.

Как сообщает пресс-служба ОПУ, террористы "Л/ДНР" не ожидали конструктивной позиции Украины.

"По состоянию на утро сегодняшнего дня получили от них ряд требований, противоречащих друг другу, что искажают характер договоренностей о режиме прекращения огня и еще больше унижают ОБСЕ как авторитетного и объективного посредника. Именно поэтому согласованного в рамках безопасности подгруппы ТКГ исключительно "одноразового инспектирования" исключительно одной точки не будет. В связи с постоянным изменением запросов российской стороны", – говорится в сообщении.

В ОПУ подчеркнули, что ОБСЕ неоднократно подтверждала, что украинская сторона никоим образом не нарушала условий режима прекращения огня на Донбассе.

"Если в Донецке не способны найти на карте Европы населенный пункт Шумы Донецкой области, претензии по которому мы слышали неоднократно, и теперь в случайном порядке выбирают новые населенные пункты для инспектирования, то можем разве что посочувствовать", – указано в информации.

Отмечается, что украинская сторона обратилась с предложением зеркально посмотреть на районы расположения террористов в которых мониторинговая миссия действительно фиксировала факты наличия нарушений.

"Однако адекватного ответа мы не получили. Предложенный формат предусматривал технический характер таких действий, а именно: в гражданской одежде, без одиозных представителей. Чисто техническая процедура. Однако сегодня это невозможно по объективным причинам. Ключевая из которых – отсутствие нарушений с нашей стороны. Карантин также влияют на детали того, как могло бы произойти инспекции в районе Шумов", – добавили в Офисе президента.

В ОПУ резюмировали, что Россия и террористы фактически отказались выполнять условия достигнутых договоренностей, поэтому инспекция в районе Шумел Донецкой области пока не может быть проведена.

В свою очередь представитель России в ТКГ Борис Грызлов заявил, что в срыве инспекции позиций ВСУ в районе поселка Шумы виновата украинская сторона.

По его словам, Украина отказалась допускать инспекцию именно на том участке, где, как убежден Грызлов, ранее было зафиксировано создание новых позиций ВСУ.

"И создание новых позиций, и недопущение инспекции – это нарушение договоренностей о режиме прекращения огня. Украина пытается прикрыть прежние нарушения новыми нарушениями", – высказал он свою версию.

Отметим, что OBOZREVATEL первым сообщил, что назначенная совместная инспекция ВСУ вместе с представителями координатора от ОБСЕ в районе села Шумы Донецкой области 10 сентября не состоится.

Также глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил о срыве Россией договоренностей об инспекции позиций ВСУ.

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