Офис президента официально заявил о срыве инспекции позиций ВСУ

Офис президента Украины официально подтвердил срыв инспекции позиций ВСУ вместе с представителями координатора от ОБСЕ в районе села Шумы Донецкой области.

Как сообщает пресс-служба ОПУ, террористы "Л/ДНР" не ожидали конструктивной позиции Украины.

"По состоянию на утро сегодняшнего дня получили от них ряд требований, противоречащих друг другу, что искажают характер договоренностей о режиме прекращения огня и еще больше унижают ОБСЕ как авторитетного и объективного посредника. Именно поэтому согласованного в рамках безопасности подгруппы ТКГ исключительно "одноразового инспектирования" исключительно одной точки не будет. В связи с постоянным изменением запросов российской стороны", – говорится в сообщении.

В ОПУ подчеркнули, что ОБСЕ неоднократно подтверждала, что украинская сторона никоим образом не нарушала условий режима прекращения огня на Донбассе.

"Если в Донецке не способны найти на карте Европы населенный пункт Шумы Донецкой области, претензии по которому мы слышали неоднократно, и теперь в случайном порядке выбирают новые населенные пункты для инспектирования, то можем разве что посочувствовать", – указано в информации.

Отмечается, что украинская сторона обратилась с предложением зеркально посмотреть на районы расположения террористов в которых мониторинговая миссия действительно фиксировала факты наличия нарушений.

"Однако адекватного ответа мы не получили. Предложенный формат предусматривал технический характер таких действий, а именно: в гражданской одежде, без одиозных представителей. Чисто техническая процедура. Однако сегодня это невозможно по объективным причинам. Ключевая из которых – отсутствие нарушений с нашей стороны. Карантин также влияют на детали того, как могло бы произойти инспекции в районе Шумов", – добавили в Офисе президента.

В ОПУ резюмировали, шо Россия и террористы фактически отказались выполнять условия достигнутых договоренностей, поэтому инспекция в районе Шумел Донецкой области пока не может быть проведена.

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