Офис президента о Юрченко: возмущает его дерзость, власть – не место для "плюшек"

Офис президента Украины возмущен действиями народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Юрченко, подозреваемого во взяточничестве.

В заявлении, опубликованном на официальном сайте президента, говорится, что больше всего в поведении Юрченко возмущает дерзость в общении – его, а вместе с ним и его помощника, пусть и неофициального.

"Национальное антикоррупционное бюро Украины зафиксировало, что господин Юрченко в свои 32 года ведет себя так, будто он полностью пропустил все политическое развитие общества после 2014 года. Не увидел, не понял, не научился. Никакого оправдание этому быть не может. Вполне логично, что с такой дерзостью он стал "героем" того видео, которое обнародовало НАБУ и посмотрела вся страна. От дерзости к взяточничеству – всегда один шаг", – отметили в ОП.

У президента сознательно оставили в стороне правовую составляющую этой истории, но констатировали, что с политической и моральной точек зрения Юрченко потерял этические основания быть депутатом Верховной Рады. "Власть – не место для "плюшек", – подчеркивается в заявлении.

В ОП надеются, что материалы этого и других громких дел собраны в достаточном количестве и такие как нужно по своему качеству, чтобы было возможным доказать соответствующие обвинения в суде.

"Ожидаем, что господин Юрченко будет сотрудничать с представителями НАБУ, САП и Офиса генерального прокурора для установления всех истинных обстоятельств этого дела в юридическом смысле этих слов. Политически и морально все уже все увидели. Также ожидаем от НАБУ полноценного сотрудничества с генеральным прокурором, как этого требует действующее процессуальное законодательство", – говорится в сообщении.

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