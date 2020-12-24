Офис президента исправил новость о "Большом строительстве" после критики социологов

Офис президента (ОПУ) исправил информацию о соцопросе фонда Демократические инициативы по программе Большое строительство после критики со стороны социологов.

Об этом сообщает LIGA.net.

Ранее в новости на сайте президента говорилось, что в опросе Деминициатив 93% назвали строительную программу президента Владимира Зеленского главным позитивным событием прошедшего года. Теперь там указана уточненная формулировка из опроса: "программу Большое строительство назвали событием года 11,3% опрошенных, из них 93% оценили его как позитивное".

В комментарии, предоставленном LIGA.net пресс-службой ОП, замглавы ОП Кирилл Тимошенко заявил, что и в опросах группы Рейтинг и КМИС, и в опросе Деминициатив большинство украинцев поддерживает инфраструктурные инициативы.

"Результаты подтверждают, что Большое строительство вошло в ТОП-5 событий года (учитывались как негативные, так и позитивные события). И именно президентская программа была определена украинцами как наиболее позитивное событие года. Не вижу никаких противоречий", – заявил Тимошенко.