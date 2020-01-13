Офис генпрокурора открыл дело против Трубы: в чем обвиняет

Офис генерального прокурора Украины открыл уголовное производство против бывшего главы Государственного бюро расследований Романа Трубы.

Об этом сказано в ответе Офиса генпрокурора на запрос депутата партии "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко, говорится на его странице в Facebook. В документе указано, что 13 декабря было начато досудебное расследование по статье 343 КК (вмешательство в деятельность работников правоохранительных органов) и статье 387 КК (разглашение данных досудебного следствия).

По словам Гончаренко, вести дело поручили Главному следственному управлению Национальной полиции Украины.

Против Романа Трубы открыли уголовное производство

"Записи из кабинета Трубы, которые были обнародованы, доказывают, что экс-руководитель ведомства неоднократно и цинично нарушал закон. В этом случае просто увольнения с должности – недостаточно. Считаю, что непредвзятое расследование действий Трубы и других фигурантов – это дело чести для правоохранителей", – написал нардеп.

Facebook Алексей Гончаренко

Как сообщал OBOZREVATEL:

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