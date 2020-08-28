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Однокурсник Путина назвал Лукашенко "психопатом"

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Политика
2,3 т.
Александр Лукашенко

Лукашенко назвали "психопатом". (Комсомольская правда)

Глава Беларуси Александр Лукашенко, переизбрание которого на шестой срок президентства не признают в стране, – "психопат" и живет властью. Но теперь его уход с должности может обернуться для него позором.

Таким мнением о нем поделился бывший разведчик КГБ, сокурсник Путина Юрий Швец. В интервью "Гордону" он рассказал, что следит за историей белорусского лидера еще с 90-х годов.

"Многое уже забыли, что в середине 90-х его серьезные политические противники исчезли из жизненного пространства. А потом один из представителей правоохранительных органов сбежал в Германию и там рассказал всю историю. Там кровь лилась", – напомнил КГБист.

По его словам, Лукашенко вышел из Советского Союза и умудрился продолжить управление Беларусью примерно так, как он управлял в свое время совхозом. Поэтому он так к нему и относиться – как к бывшему директору совхоза, который "сделал неожиданно успешную карьеру между молотом и наковальней" – Западом и Востоком.

"Я к нему всегда относился как к психопату, то есть человеку с мессианским комплексом на грани психопатии. Он человек, для которого власть – это все, его жизнь. Надо сказать, он с царем в голове", – признался бывший советский разведчик.

Также Швец отметил, что Лукашенко слишком "засиделся" у власти и ему пора уйти с должности.

"Если бы он вовремя ушел, он бы еще и в историю Беларуси вошел. А так – может быть, с позором. Самое главное в каждой пьесе – это уйти вовремя со сцены", – добавил он.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ранее минский психиатр Дмитрий Щигельский заявил, что Александр Лукашенко имеет признаки параноидального и ряда других психических расстройств личности на протяжении многих лет. Расстройства психики у него он описал в объемной работе еще в 2001 году.

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