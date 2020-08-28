Однокурсник Путина назвал Лукашенко "психопатом"

Глава Беларуси Александр Лукашенко, переизбрание которого на шестой срок президентства не признают в стране, – "психопат" и живет властью. Но теперь его уход с должности может обернуться для него позором.

Таким мнением о нем поделился бывший разведчик КГБ, сокурсник Путина Юрий Швец. В интервью "Гордону" он рассказал, что следит за историей белорусского лидера еще с 90-х годов.

"Многое уже забыли, что в середине 90-х его серьезные политические противники исчезли из жизненного пространства. А потом один из представителей правоохранительных органов сбежал в Германию и там рассказал всю историю. Там кровь лилась", – напомнил КГБист.

По его словам, Лукашенко вышел из Советского Союза и умудрился продолжить управление Беларусью примерно так, как он управлял в свое время совхозом. Поэтому он так к нему и относиться – как к бывшему директору совхоза, который "сделал неожиданно успешную карьеру между молотом и наковальней" – Западом и Востоком.

"Я к нему всегда относился как к психопату, то есть человеку с мессианским комплексом на грани психопатии. Он человек, для которого власть – это все, его жизнь. Надо сказать, он с царем в голове", – признался бывший советский разведчик.

Также Швец отметил, что Лукашенко слишком "засиделся" у власти и ему пора уйти с должности.

"Если бы он вовремя ушел, он бы еще и в историю Беларуси вошел. А так – может быть, с позором. Самое главное в каждой пьесе – это уйти вовремя со сцены", – добавил он.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ранее минский психиатр Дмитрий Щигельский заявил, что Александр Лукашенко имеет признаки параноидального и ряда других психических расстройств личности на протяжении многих лет. Расстройства психики у него он описал в объемной работе еще в 2001 году.

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