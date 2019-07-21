Одноклассники "Слуги народа": еще две партии отправят депутатов учиться в школу

Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа", которая лидирует на парламентских выборах, вместе с еще двумя политсилами обратились в Киевскую школу экономики для обучения своих депутатов.

Об этом сообщил в Facebook почетный президент Киевской школы экономики (KSE) и замглавы совета Нацбанка Украины Тимофей Милованов.

"Kиевская школа экономики будет обучать новоизбранных народных депутатов! Первой к нам обратилась партия-лидер гонки – "Слуга народа". Сейчас имеем три политические партии, которые верят в силу образования", – написал он.

Партия "Слуга народа" informator.news

При этом, названия других партий Милованов говорить на стал. "Подпишем контракты и тогда объявим", – пояснил он.

Замглавы совета Нацбанка подчеркнул, что KSE вне политики и не поддерживает "политические амбиции или действия одной партии". "Мы готовы поддерживать политические силы интеллектуально – через качественное образование", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее кандидат в нардепы от президентской политсилы и секретарь Национального инвестиционного совета Давид Арахамия рассказал, что после оглашения результатов выборов "слуги народа" отправятся на 7 дней в школу парламентария.

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